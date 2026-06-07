Usa. Accordo di cooperazione tra SpaceX e Google, il calcolo diventa la nuova frontiera della potenza tecnologica

di Giuseppe Gagliano –

L’accordo tra SpaceX e Google segna un passaggio cruciale nella corsa globale all’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Reuters, Google avrebbe siglato un contratto pluriennale per acquistare da SpaceX una vasta capacità di calcolo destinata ai propri sistemi di IA, con un valore complessivo che potrebbe raggiungere decine di miliardi di dollari entro il 2029.

L’intesa evidenzia una trasformazione profonda del settore tecnologico. La competizione non riguarda più soltanto algoritmi e software, ma soprattutto la disponibilità di infrastrutture fisiche: GPU avanzate, energia elettrica, data center, sistemi di raffreddamento e reti ad alta velocità. Il calcolo sta assumendo un ruolo strategico paragonabile a quello che il petrolio ebbe nel XX secolo.

Per Google, l’accordo rappresenta una risposta alla crescente domanda di servizi basati sull’intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, dimostra come persino uno dei maggiori operatori mondiali del cloud computing possa trovarsi a corto di capacità computazionale in una fase di espansione senza precedenti del mercato.

Per Elon Musk, invece, l’operazione conferma la trasformazione di SpaceX in una piattaforma tecnologica integrata. L’azienda non è più soltanto sinonimo di lanci spaziali e satelliti Starlink, ma si propone sempre più come fornitore di infrastrutture strategiche per l’economia digitale. Dopo i precedenti accordi nel settore dell’intelligenza artificiale, la società punta a valorizzare enormi capacità di elaborazione basate su chip Nvidia e grandi centri dati.

Dietro l’intesa emerge una nuova geografia del potere tecnologico. Chi controlla i semiconduttori avanzati, l’energia e i data center possiede oggi un vantaggio competitivo decisivo. La battaglia per l’intelligenza artificiale si sta trasformando in una competizione industriale e geoeconomica che coinvolge direttamente Stati, grandi imprese e mercati finanziari.

La Cina continua a sviluppare una filiera autonoma per ridurre la dipendenza dalle tecnologie statunitensi, mentre l’Europa resta in ritardo sul fronte delle infrastrutture di calcolo avanzato. Senza una capacità computazionale indipendente, la sovranità digitale europea rischia di rimanere un obiettivo difficile da raggiungere.

Le implicazioni non sono soltanto economiche. Le stesse infrastrutture utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale possono supportare applicazioni legate alla difesa, all’intelligence, alla sorveglianza satellitare e alla sicurezza informatica. Il confine tra utilizzo civile e militare diventa sempre più sottile.

L’accordo tra SpaceX e Google conferma quindi una tendenza destinata a segnare il prossimo decennio: l’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione di software. È una nuova industria pesante che richiede enormi quantità di energia, capitale e infrastrutture. In questo scenario, la potenza di una nazione o di un’impresa si misurerà sempre più in GPU, megawatt e capacità di calcolo.

La vera posta in gioco non è il successo di un singolo contratto. È il controllo delle infrastrutture che alimenteranno l’economia, la sicurezza e l’innovazione del XXI secolo.