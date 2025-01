Usa. Blinken in Corea del Sud e Giappone: una missione per preservare l’equilibrio strategico nell’Indo-Pacifico

di Giuseppe Gagliano –

La visita del segretario di Stato statunitense Antony Blinken in Corea del Sud e Giappone, dal 4 al 9 gennaio, rappresenta un momento cruciale per le relazioni diplomatiche nell’Indo-Pacifico. In un contesto segnato da instabilità politica in Corea del Sud e dalla crescente pressione cinese nella regione, il viaggio di Blinken mette in evidenza il tentativo degli Stati Uniti di rafforzare le proprie alleanze e riaffermare il loro ruolo centrale come potenza di equilibrio.

La tappa sudcoreana della visita avviene in un momento delicato. La crisi politica a Seul, con l’accusa di insurrezione contro il presidente Yoon Suk Yeol e l’intervento delle forze armate per impedirne l’arresto, riflette una nazione profondamente divisa. Questo clima di incertezza offre agli Stati Uniti l’opportunità di riaffermare il loro sostegno a un alleato strategico, ma anche di influenzarne le politiche future. Blinken incontrerà i vertici del governo per discutere questioni di sicurezza e cooperazione economica, puntando a rafforzare un’alleanza bilaterale che si estende oltre la deterrenza militare contro la Corea del Nord.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae-yul evidenziano la determinazione di Seul a mantenere e rafforzare il legame con Washington, anche di fronte alle sfide poste dalla transizione verso l’amministrazione Trump. Nonostante le tensioni passate durante il primo mandato di Trump, le relazioni sembrano destinate a rimanere solide, grazie al consenso bipartisan negli Stati Uniti sulla necessità di preservare la stabilità nella penisola coreana.

La visita di Blinken in Giappone si concentra sul consolidamento del coordinamento trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Questo approccio non è nuovo, ma assume un’importanza maggiore in un momento in cui le relazioni tra Seul e Tokyo, storicamente difficili, hanno iniziato a migliorare grazie agli sforzi dell’amministrazione Biden.

Il Giappone rappresenta un pilastro della strategia americana nella regione, non solo per la sua posizione geografica ma anche per la sua crescente assertività militare. Blinken intende rafforzare la collaborazione su temi strategici come la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale e l’energia nucleare, elementi essenziali per affrontare le minacce comuni rappresentate dalla Cina e dalla Corea del Nord.

La missione diplomatica di Blinken riflette la necessità degli Stati Uniti di rispondere a una Cina sempre più aggressiva nell’Indo-Pacifico e di contenere le ambizioni nucleari di Pyongyang. La crescente cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone è vista come una risposta diretta alle sfide poste da Pechino e dai suoi alleati. Kurt Campbell, vicesegretario di Stato uscente, ha sottolineato l’importanza di mantenere un impegno fermo per la deterrenza estesa, ribadendo che la sicurezza di Seul e Tokyo è un elemento chiave della politica estera americana.

La visita di Blinken non è solo un esercizio di diplomazia, ma un test per la solidità delle alleanze americane in Asia orientale. Con il passaggio di consegne a un’amministrazione Trump probabilmente meno prevedibile, il segretario di Stato sta cercando di garantire che le basi per la cooperazione trilaterale restino solide. Questa visita rappresenta un’opportunità per gli Stati Uniti di riaffermare il loro ruolo di guida, in un momento in cui la stabilità della regione è più che mai cruciale per l’ordine globale.

Blinken arriva in Asia non solo per parlare di sicurezza, ma per riaffermare che l’Indo-Pacifico rimane una priorità assoluta per Washington. La sua visita segna un capitolo importante nella competizione tra grandi potenze, dove ogni mossa diplomatica è parte di una strategia più ampia per preservare l’influenza americana in un mondo in rapido cambiamento.