Usa. Il caso Epstein torna alla CIA: la lettera che alimenta i sospetti

di Giuseppe Gagliano –

La scena è quasi paradossale: un’agenzia costruita per sapere, che mette per iscritto di non aver trovato nulla. In una lettera del 2011 inviata all’avvocato di Jeffrey Epstein, la Central Intelligence Agency sostiene di aver cercato documenti che potessero indicare una sua affiliazione riconosciuta, dal 5 novembre 1999 al 25 luglio 2011, senza riuscire a localizzare informazioni o atti pertinenti. Oggi quella formula diventa il bersaglio politico di Nancy Mace, deputata repubblicana della Carolina del Sud, che chiede al direttore John Ratcliffe di rendere pubblici i fascicoli su Epstein che, a suo giudizio, l’agenzia non può non avere.

Mace non dice “Epstein era della CIA”. Dice una cosa più sottile e più corrosiva: il suo giro d’affari, le sue frequentazioni, la sua capacità di muoversi tra denaro, diplomazia e potere rendono poco credibile l’idea di un vuoto documentale. Nella sua lettera richiama legami con figure coinvolte nello scandalo Iran Contra, contatti con diplomatici di alto livello e rapporti con rappresentanti di governi stranieri, fino al caso di un funzionario britannico costretto alle dimissioni dopo la rivelazione di avergli fornito informazioni finanziarie riservate. Il messaggio è chiaro: se la rete era reale, lo Stato l’ha vista, l’ha seguita, o quanto meno l’ha registrata.

Il caso Epstein non è soltanto cronaca giudiziaria: è anche un manuale di economia politica del potere. La sua forza non stava nei bilanci, ma nella funzione. Un intermediario che apre porte, offre favori, mette in contatto capitali e carriere, crea dipendenze. In questo schema, i “dati riservati” non sono un dettaglio: sono moneta. Le informazioni finanziarie valgono quanto un contratto, a volte di più, perché permettono pressione, ricatto, selezione degli alleati. Se davvero compaiono piste che incrociano apparati e diplomazia, allora la domanda diventa economica prima ancora che morale: chi ha guadagnato, chi ha protetto, chi ha usato quella rete come infrastruttura informale.

Qui non c’entra la battaglia sul terreno. C’entra il modo in cui un sistema di sicurezza costruisce “coperture” e “canali”. La Divisione Risorse Nazionali, citata da Mace, è un tassello che richiama la dimensione più sensibile: il rapporto fra servizi e mondo privato, fra profili con accesso sociale e obiettivi di raccolta informativa. Anche senza immaginare un arruolamento, resta la questione operativa: un personaggio così centrale può diventare fonte, bersaglio, strumento di penetrazione, o semplicemente problema da gestire. Negare l’esistenza di qualunque traccia non spegne i sospetti: li concentra su una sola ipotesi, quella dell’archivio chiuso per scelta, non per assenza.

La vicenda esplode mentre a Washington cresce una frattura insolita. Mace è tra i quattro repubblicani che hanno rotto con Donald Trump per forzare il voto sulla legge sulla trasparenza dei fascicoli Epstein, una norma che però non obbliga direttamente le agenzie di intelligence a dire ciò che sanno. È un dettaglio tecnico che pesa come un macigno politico: si promette trasparenza, ma si lascia intatto il perimetro più opaco. E intanto la questione si internazionalizza, perché ogni collegamento con governi stranieri trasforma il caso in un dossier di relazioni esterne, reputazione, credibilità dell’Occidente quando predica legalità e tutela dei diritti.

La CIA, per ora, non risponde. E questo silenzio è già una risposta nel linguaggio del potere: si prende tempo, si valuta il costo, si misura l’effetto domino. La partita reale non è scoprire un singolo documento, ma decidere se lo Stato americano può permettersi un precedente: ammettere che, intorno a un predatore seriale, orbitavano informazioni, relazioni e forse anche attenzioni istituzionali rimaste fuori dal controllo democratico. In un’epoca in cui la fiducia è la risorsa più scarsa, il rischio strategico è semplice: ogni pagina negata oggi diventa, domani, una prova immaginaria nelle mani di chi non crede più a nulla.