Usa. Il Venezuela e il conflitto istituzionale di Trump con il Congresso

di Giuseppe Gagliano –

La minaccia di un attacco statunitense al Venezuela rivela una frattura ormai strutturale a Washington. Da un lato l’amministrazione, che presenta l’operazione come un’estensione della lotta al narcotraffico. Dall’altro un Congresso sempre più insofferente verso un’escalation militare priva di un chiaro mandato legislativo e potenzialmente devastante per la stabilità regionale. La posizione dei senatori che promettono di intervenire per bloccare un eventuale ordine presidenziale mostra che la guerra, per gli Stati Uniti, non è più solo una questione di obiettivi strategici, ma di equilibrio interno tra poteri.

Il fronte trasversale guidato da Tim Kaine, Chuck Schumer, Adam Schiff e Rand Paul non difende Maduro, né contesta l’esistenza di attività criminali nel mare caraibico. La loro battaglia è un’altra: riaffermare che il presidente non può trascinare il Paese in un conflitto aperto senza il voto del Congresso. Le risoluzioni presentate alla Camera vanno nella stessa direzione: frenare una gestione unilaterale della forza militare che rischia di scavalcare le istituzioni e di creare un precedente difficile da arginare.

Il fatto che l’opposizione provenga da entrambi i partiti indica che il malumore supera la logica delle fazioni. E mostra che le operazioni condotte finora, pur presentate come missioni contro il narcotraffico, hanno generato dubbi profondi sulla proporzionalità e sulla legalità degli attacchi.

La rivelazione secondo cui il segretario alla Difesa Hegseth avrebbe autorizzato un secondo attacco su un’imbarcazione già colpita, con sopravvissuti ancora in mare, ha aperto una falla politica. Non è solo una questione di tattica: è un possibile crimine di guerra. Legislatori di peso, come il repubblicano Mike Rounds, hanno chiesto chiarimenti immediati, ben consapevoli che una violazione del diritto internazionale macchierebbe non solo la reputazione americana, ma metterebbe a rischio la cooperazione con partner regionali e alleati.

Per la Casa Bianca, si è trattato di un intervento legittimo in acque internazionali. Per molti parlamentari, invece, è il segnale di un uso della forza che si allontana dai vincoli giuridici e politici.

Per gli Stati Uniti, il Venezuela non è solo un problema criminale. È un nodo politico dove convergono Russia, Cina, Iran, traffici illeciti e migrazioni regionali. Un terreno in cui Washington cerca di riaffermare la propria influenza, mostrando muscoli in un’area che considera parte della propria sfera storica di sicurezza. Ma trasformare la repressione del narcotraffico in un intervento militare rischia di innescare reazioni a catena: tensioni con i governi latinoamericani, polarizzazione interna, crisi nei rapporti con le Nazioni Unite.

La regione, già provata da instabilità economica, autoritarismi striscianti e conflitti irregolari, potrebbe reagire compatta contro una nuova operazione militare americana. E Maduro sfrutterebbe ogni attacco per legittimarsi come vittima dell’imperialismo, trasformando una crisi interna in uno scontro geopolitico più ampio.

Un intervento armato non porterebbe solo costi militari. Un’escalation rischierebbe di colpire i mercati energetici, alimentare nuove ondate migratorie verso Colombia, Brasile e Centroamerica, gravare sulle economie regionali già fragili e innescare un effetto domino sui prezzi globali. Gli Stati Uniti stessi si troverebbero a sostenere costi imprevedibili, con un’opinione pubblica stanca di guerre lontane e difficili da spiegare.

Il Venezuela, dal canto suo, sfrutterebbe la crisi per intensificare la retorica antiamericana, rinsaldare le proprie alleanze internazionali e spingere sul nazionalismo interno che già oggi funge da collante di regime.

Il vero punto debole non è Caracas, ma Washington. L’incapacità di trovare un equilibrio tra potere presidenziale e controllo parlamentare rischia di trasformare ogni operazione militare in un terreno di scontro domestico. Senza un consenso politico chiaro, qualunque intervento appare vulnerabile, reversibile e delegittimato.

In questo caso, il Venezuela non è solo un avversario esterno: è il banco di prova di una crisi interna al sistema americano. Una crisi che riguarda la definizione stessa di leadership globale, il ruolo delle forze armate e la capacità degli Stati Uniti di agire come potenza coerente in un mondo sempre più competitivo.

Finché Washington resterà divisa, nessuna operazione militare avrà basi solide. E ogni crisi esterna diventerà un riflesso di quella interna.