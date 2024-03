Usa. La politica estera fondamentale nella corsa alla Casa Bianca

di Shors Surme –

I risultati delle elezioni presidenziali americane del 2024 saranno annunciati il ​​5 novembre e il vincitore sarà insediato il 20 gennaio dell’anno successivo. Normalmente essi sono determinati da diversi fattori interni, solitamente la politica estera non è un tema centrale, ma le circostanze attuali potrebbero portare i temi delle crisi in corso al centro della competizione.

I candidati competono per il voto popolare nei 50 stati, ma l’esito è in realtà determinato dal Collegio Elettorale composto da 538 membri, il sistema creato dai Padri fondatori: il candidato vincitore deve ottenere il sostegno di almeno 270 membri del collegio elettorale. Questo sistema mira a garantire che gli stati altamente popolati non dominino i risultati elettorali ottenendo una maggioranza schiacciante e ritiene inoltre che gli elettori ordinari di strada non abbiano conoscenze sufficienti per scegliere il candidato appropriato.

Soddisfare i requisiti del collegio elettorale è spesso complicato perché i modelli di voto variano da uno stato all’altro in base alle differenze demografiche, etniche, caratteristiche economiche e così via. La posizione politica di un candidato può aiutarlo a ottenere il sostegno popolare in uno stato, ma la stessa posizione può danneggiarlo in un altro. Vale la pena notare che in sei passate elezioni presidenziali, i vincitori hanno perso il voto popolare ma hanno vinto i voti nel collegio elettorale e sono diventati presidenti degli Stati Uniti. I due esempi più recenti di ciò sono stati ciò che è accaduto nelle elezioni presidenziali americane del 2016 (quando Donald Trump sconfisse Hillary Clinton) e del 2000 (quando George W. Bush sconfisse Al Gore).

Se la corsa alle presidenziali americane del 2024 è tra Joe Biden e Donald Trump, la situazione politica è matura per campagne accese e un’opinione pubblica sempre più polarizzata. Poiché ciascuno dei candidati segue una direzione politica completamente diversa dall’altro, l’esito delle elezioni questa volta potrebbe dipendere da come ciascuno affronterà le sfide di politica estera che gli Stati Uniti si trovano attualmente ad affrontare, nonché dalle loro opinioni su questioni e condizioni economiche.

Per quanto riguarda la politica estera, i fattori più importanti nel determinare le scelte degli elettori vedono la percezione dell’economia e la scarsa attrattiva di un determinato candidato. A livello politico non esiste una specifica questione di politica estera che abbia una base pubblica sufficientemente forte da influenzare i voti e le tendenze degli elettori in modo indipendente.

I candidati repubblicani si presentano come di centrodestra e si descrivono come “non iper-Trump”. Ad eccezione di Nikki Haley, ex ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite, tutti i candidati non hanno una reale esperienza nelle relazioni internazionali. Sebbene possano esserci lievi differenze tra questi candidati su questioni di politica estera (come NATO e Russia), valutare le future posizioni di politica estera dei rispettivi partiti sulla base degli stessi criteri stabiliti da Trump e Biden sembra un approccio corretto.

La posizione di Trump e di tutti i candidati repubblicani circa l’Alleanza atlantica e la crisi ucraina è un approccio “America first”, che è sinonimo di una posizione isolazionista. Ciò è dovuto principalmente a preoccupazioni di bilancio, in particolare alle crescenti richieste ai paesi della NATO di adempiere ai propri obblighi di spesa militare. Pertanto ciò potrebbe incidere sul sostegno che gli Stati Uniti forniscono all’Ucraina, soprattutto considerando l’aumento dei costi delle operazioni inconcludenti. Vale la pena notare che durante la precedente presidenza di Trump i rapporti tra lui e la maggior parte dei leader dei paesi della NATO erano tesi.