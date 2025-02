Usa. L’ordine esecutivo di Trump a favore delle criptovalute

di Mario Lettieri e Paolo Raimondi * –

“Gli Stati Uniti saranno la capitale delle criptovalute del pianeta”. Lo ha deciso il presidente Donald Trump mettendolo nero su bianco in uno dei suoi primi ordini esecutivi, dedicato al tema “Garantire la leadership degli Usa nella tecnologia finanziaria digitale”. Si istituisce un gruppo di lavoro sui mercati delle risorse digitali con il compito di approntare una normativa in materia e valutare la creazione di una riserva strategica nazionale delle stesse.

L’ordine esecutivo trumpiano eliminerebbe “le aggressive azioni di coercizione ed eccesso normativo” dell’amministrazione Biden. Queste, secondo lui, avrebbero soffocato l’innovazione delle criptovalute. In verità, la Federal Reserve e la Security Exchange Commission (Sec), l’equivalente della nostra Consob, non sono riuscite né a regolamentare né ad arginare le criptovalute.

Un elemento molto importante della citata ordinanza è “la proibizione alle varie agenzie di intraprendere qualsiasi azione per stabilire, emettere o promuovere valute digitali della banca centrale, la cosiddetta CBDC, Central Bank Digital Currency”.

Tutte le più importanti banche centrali del mondo, anche la Bce, da anni stanno studiando come creare delle proprie monete digitali. Al riguardo, per la Bce ha lavorato a lungo Fabio Panetta, l’attuale governatore della Banca d’Italia. Utilizzando certe nuove tecnologie di intermediazione finanziaria, le CBDC diventerebbero lo strumento per tutti i pagamenti. Eccezion fatta per la politica monetaria e la raccolta di risparmio, che rimarrebbero sotto il controllo delle rispettive banche centrali.

Sembra un attacco diretto alla Federal Reserve con l’intento di sminuirne il ruolo di coordinamento monetario. Infatti la ventilata inclusione delle criptovalute nelle riserve sarebbe un ulteriore declassamento del suo potere decisionale. C’è da essere critici nei confronti delle politiche della Fed, che necessita da tempo di una profonda riforma. Ma una banca centrale debole e in balia dei grandi interessi privati e degli speculatori sarebbe un disastro per la stabilità finanziaria mondiale, non solo per Washington.

Questa tendenza negli Usa, e anche in altri paesi, fa parte della progressiva privatizzazione di molte funzioni pubbliche. Nella difesa vediamo già da anni i “contractors”, agenzie private dirette da “ex” generali delle forze armate, usate in vari modi nelle zone di guerra e per altre operazioni militari e logistiche.

Nella ricerca spaziale la Nasa è diventata ancillare alle attività tecnologiche ed economico finanziarie di Elon Musk. Molti settori della ricerca d’importanza strategica e di sicurezza nazionale sono già in mano a certe imprese high tech della Silicon Valley. Le comunicazioni sono completamente privatizzate. Persino la rete delle prigioni è spesso diventata la fornitrice di mano d’opera a basso costo per certe imprese private.

Il citato gruppo di lavoro sarà presieduto dal “White House AI & Crypto Tzar” e dovrebbe includere anche il segretario al Tesoro, il presidente della Sec e i responsabili di altri dipartimenti e agenzie pertinenti. Si noti l’esclusione della Fed. Forse potrebbe far parte delle “agenzie pertinenti”. Invece, essendo le criptovalute considerate monete, esse dovrebbero essere controllate anzitutto dalla Fed.

Per il posto di criptozar, Trump ha già indicato David Sacks, il venture capitalist della Sylicon Valley che da sempre investe in settori ad alto rischio. Sembra una ricompensa per aver raccolto oltre 12 milioni di dollari a favore della campagna di Trump. Sacks ha fatto parte della cosiddetta “PayPal mafia”, la società americana per i pagamenti digitali. Ha aiutato Elon Musk ad acquisire Twitter, oggi rinominato X. Insieme al banchiere speculativo Peter Thiel ha creato Confinity, un’impresa di commercio online. Thiel è anche il grande sponsor del vice presidente JD Vance.

Nel provvedimento si afferma che Sacks avrà anche l’incarico di guidare il Consiglio di consulenti per la scienza e la tecnologia con il compito di aiutare il presidente a prendere decisioni importanti e di elaborare raccomandazioni politiche in vari campi, dall’energia all’ambiente, dalla salute pubblica alla sicurezza nazionale. E, si noti bene, anche di “garantire la libertà di parola online”.

Per entrare a far parte del club delle criptovalute, Trump aveva sponsorizzato il bitcoin in campagna elettorale e, insieme alla sua famiglia, ha creato la “World Leadership Fianancial”, una piattaforma per scambiare le criptovalute accessibile a tutti.

Si ricordi che, secondo alcune stime, esisterebbero oltre 9mila criptovalute con un volume di mercato pari a 3.600 miliardi di dollari. La quota dominate è detenuta dal bitcoin per oltre il 56%. Come è stato più volte denunciato, l’opacità e la mancanza di regole e di controlli ha fatto sì che le criptovalute siano state utilizzate per operazioni finanziarie legate al traffico della droga, al terrorismo e al crimine organizzato. Si stima che nel 2023 il loro giro di affari illegale sia stato di almeno 24 miliardi di dollari. Pensiamo sia una grande sottostima.

Di fronte alle menzionate mosse di Trump sulle criptovalute, l’Europa commetterebbe un suicidio politico se si limitasse a osservare compiacente o impaurita.

* Mario Lettieri, già deputato e sottosegretario all’Economia; Paolo Raimondi, economista e docente universitario.