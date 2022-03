Usa. Moderna: l’azienda farmaceutica rinuncia al brevetto del vaccino nei paesi più poveri del mondo

di Alberto Galvi –

L’azienda farmaceutica Moderna rinuncia al brevetto del vaccino nei 92 dei paesi più poveri del mondo, cioè nei confronti di altre aziende che producono vaccini esclusivamente per quei mercati. Negli altri paesi che non fanno parte di questo gruppo, ad eccezione del Sud Africa, l’azienda farmaceutica continuerà a far valere i propri diritti nel rispetto della proprietà intellettuale.

Il Sud Africa non fa parte delle 92 nazioni più povere del mondo e quindi non rientra nel maxi-progetto per un’equa distribuzione globale dei vaccini Gavi Covax; il paese ospita a Cape Town una delle sedi dell’OMG (Organizzazione Mondiale della Sanità), Afrigen Biologics, e Moderna ha autorizzato ad utilizzare la sua tecnologia senza dover pagare i diritti di proprietà intellettuale.

Nell’autunno del 2020, poco prima che il vaccino Covid-19 di Moderna si rivelasse altamente efficace, l’azienda si era già impegnata a non imporre brevetti sul suo vaccino durante la pandemia. Finora questa promessa non è stata ancora mantenuta, almeno in parte, perché la società non ha condiviso la sua formula di vaccino o trasferito la sua tecnologia a produttori che avrebbero potuto produrlo a un costo inferiore per le nazioni più povere. Diversi paesi africani hanno espresso difficoltà nella distribuzione dei vaccini e ancor di più nella loro produzione.

Nel mondo il 65 per cento della popolazione è vaccinata, ma le cifre sono estremamente diversificate tra le diverse aree del mondo. Negli Stati Uniti e in Europa il numero dei vaccinati è molto più alto rispetto ad altre regioni del pianeta, dove a causa della povertà cronica in cui versa la maggioranza delle popolazioni le percentuali dei vaccinati sono molto più basse.

A febbraio 2022 solo l’11 per cento della popolazione africana era completamente vaccinata contro il Covid-19.

L’anno scorso Moderna ha venduto 800 milioni di dosi del suo vaccino Covid-19 ai governi, generando un fatturato di 17,7 miliardi di dollari.

Quest’anno l’azienda farmaceutica Moderna ha fatto accordi per vendere almeno 19 miliardi di dollari del suo vaccino. Anche Pfizer ha una politica simile di non applicazione dei brevetti nei paesi più poveri del pianeta. Pfizer è l’altra azienda farmaceutica che produce un vaccino mRNA, che è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e in altre aree del pianeta.

Moderna intende inoltre raggiungere accordi commerciali ragionevoli con stabilimenti che utilizzano i suoi brevetti in paesi al di fuori del maxi-progetto dei vaccini Gavi Covax.