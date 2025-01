Usa. Nuove sanzioni alla Russia per il petrolio

di Giuseppe Gagliano –

Le recenti sanzioni statunitensi contro il settore petrolifero russo rappresentano l’ultimo capitolo di una guerra economica globale, dove politica e interessi di mercato si intrecciano in modo sempre più complesso. Mentre l’obiettivo dichiarato è quello di colpire al cuore l’economia russa, la realtà mostra effetti collaterali significativi, in particolare per giganti asiatici come Cina e India, ora costretti a ricalibrare le proprie strategie energetiche.

Le sanzioni non sono solo uno strumento economico, ma una chiara dichiarazione geopolitica. Gli Stati Uniti puntano a isolare Mosca, limitandone le entrate provenienti dal petrolio, una delle principali risorse finanziarie per sostenere le operazioni militari e il governo interno. Tuttavia, questa strategia ha messo in luce la resilienza della Russia e la capacità di adattamento dei suoi partner asiatici.

Cina e India non sono semplici spettatori, ma attori fondamentali nella nuova architettura globale. Entrambi i Paesi, pur mantenendo relazioni complesse con l’Occidente, hanno intensificato le importazioni di greggio russo. Questo ha permesso a Mosca di aggirare parte degli effetti delle sanzioni, ma ha anche rafforzato i legami economici tra Russia e Asia, una dinamica che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici a lungo termine.

In questo contesto, le pressioni diplomatiche degli Stati Uniti sui governi di Pechino e Nuova Delhi potrebbero aumentare, soprattutto se questi continueranno a beneficiare di forniture russe a prezzi competitivi. Tuttavia, la domanda politica cruciale è: fino a che punto Washington può spingersi senza compromettere i propri interessi con due delle principali economie mondiali?

Le ripercussioni economiche sono immediate e profonde. Le petroliere sanzionate, ben 143 secondo Kpler, rappresentavano il 42% delle esportazioni marittime di petrolio russo, trasportando oltre 530 milioni di barili nel 2024. Con il venir meno di questa capacità logistica, Cina e India sono costrette a diversificare i fornitori, rivolgendosi a Medio Oriente, Africa e Americhe.

Questa riorganizzazione, però, ha un prezzo. I costi di trasporto aumentano, così come i prezzi del petrolio sui mercati asiatici. Inoltre, il greggio russo, spesso offerto a prezzi scontati, rappresentava una valvola di sfogo per economie in forte espansione come quella indiana. Ora, la competizione per accaparrarsi risorse energetiche da altre regioni rischia di esacerbare le pressioni inflazionistiche interne, con effetti diretti sul costo della vita e sulla stabilità sociale.

Per Mosca, sebbene le sanzioni abbiano complicato la logistica, il mercato asiatico continua a rappresentare un’ancora di salvezza. La resilienza delle esportazioni verso Cina e India dimostra che il greggio russo trova comunque una via verso i mercati, anche se con margini di guadagno più ridotti e costi maggiori.

Le sanzioni quindi stanno raggiungendo davvero il loro obiettivo? La Russia non è stata isolata, ma piuttosto spinta a rafforzare i legami con Asia e Medio Oriente, con effetti di lungo termine sulla distribuzione del potere globale. Nel frattempo, le economie asiatiche affrontano costi crescenti e un mercato energetico più volatile, ma non sembrano disposte a piegarsi completamente alle logiche di Washington.

In definitiva, questa nuova fase di guerra economica evidenzia un paradosso: nel tentativo di colpire la Russia, l’Occidente potrebbe aver accelerato la transizione verso un ordine multipolare, in cui Asia e Medio Oriente giocano un ruolo sempre più centrale.

Che tipo di mondo stiamo costruendo? E, soprattutto, chi ne pagherà il prezzo?