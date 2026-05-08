Usa. Rubio ha incontrato Tajani e Meloni, ‘Ci aspettiamo una risposta dall’Iran entro oggi’

Il segretario di Stato degli Stati Uniti in visita alla Farnesina e a Palazzo Chigi, 'Tutti dicono che l'Iran è una minaccia e che non può avere un'arma nucleare. Bene. Ma bisogna fare qualcosa al riguardo. Trump ci sta provando'.

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“Tutti dicono che l’Iran è una minaccia. Tutti dicono che l’Iran non può avere un’arma nucleare. Va bene. Ma bisogna fare qualcosa al riguardo. Il presidente Trump sta cercando di fare qualcosa al riguardo. Non capisco perché qualcuno non dovrebbe appoggiarlo”. Lo ha detto il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, al termine degli incontri alla Farnesina e a Palazzo Chigi con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e con la Premier Giorgia Meloni.

“Ecco un problema fondamentale – detto Rubio – L’Iran ora afferma di avere il diritto di controllare una via navigabile internazionale. Afferma di avere il diritto di controllarla. Cosa farà il mondo al riguardo? Accetterà il fatto che l’Iran controlli una via navigabile internazionale? Perché se il mondo è disposto ad accettarlo, allora si prepari, perché ci sono almeno altri dieci paesi che inizieranno a fare la stessa cosa nelle vie navigabili internazionali vicino ai loro confini. È inaccettabile che stiano cercando di normalizzare questa situazione”

* Fonte: agenzia Dire.

