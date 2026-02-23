Usa. Trump e il ritorno della guerra commerciale totale: dazi al 15%

di Giuseppe Gagliano –

La decisione di Donald Trump di portare la tariffa globale al 15% non è soltanto una misura commerciale. È la risposta politica a un limite imposto dalla Corte Suprema, che ha stabilito con chiarezza un principio costituzionale fondamentale: il presidente non può imporre dazi globali senza una base legislativa esplicita del Congresso. La sentenza, adottata con sei voti contro tre, ha smontato l’architettura giuridica costruita dall’amministrazione, fondata sull’uso estensivo dei poteri di emergenza economica.

Ma Trump non ha accettato la sconfitta. Nel giro di ventiquattro ore ha trovato un nuovo strumento legale, invocando la Sezione 122 del Trade Act del 1974, una disposizione mai utilizzata prima. Questa norma consente al presidente di imporre dazi fino al 15% per un periodo limitato, in presenza di uno squilibrio grave della bilancia dei pagamenti. Il risultato è una tariffa formalmente temporanea, ma politicamente strutturale.

La mossa rivela una strategia precisa: trasformare una sconfitta giuridica in una riconfigurazione del potere esecutivo, utilizzando ogni margine legale disponibile per preservare il controllo della politica commerciale.

Il significato geopolitico della decisione è immediato. I dazi non sono più soltanto uno strumento economico, ma diventano un mezzo di pressione strategica. L’obiettivo non è solo ridurre il deficit commerciale, ma ridefinire i rapporti di forza globali.

La tariffa universale del 15% produce un effetto radicale: elimina le differenze tra alleati e rivali. Paesi che prima beneficiavano di accessi privilegiati al mercato americano, come Unione Europea, Giappone o Australia, vedono aumentare il loro carico tariffario. Al contrario, Paesi come la Cina, che erano già soggetti a livelli più elevati, subiscono un impatto relativo minore.

Questo riequilibrio produce una conseguenza strategica precisa: il commercio internazionale smette di essere un sistema multilaterale basato su regole e diventa uno strumento di potenza nazionale. Gli Stati Uniti non cercano più di gestire la globalizzazione, ma di dominarla selettivamente.

La vera vittima di questa politica non è un singolo Paese, ma la stabilità del sistema commerciale globale. Le catene di approvvigionamento moderne si basano sulla prevedibilità. Quando le tariffe diventano uno strumento variabile, utilizzato in funzione di obiettivi politici, l’intero sistema perde stabilità.

Le imprese non possono pianificare investimenti a lungo termine se non conoscono le condizioni di accesso ai mercati. Il risultato è un rallentamento degli investimenti, una riallocazione delle produzioni e un aumento dei costi.

Paradossalmente, i dati dimostrano che i principali costi delle tariffe sono sostenuti dagli stessi Stati Uniti. Consumatori e imprese americane hanno assorbito quasi il 90% dell’impatto dei dazi. Questo significa che il protezionismo funziona come una tassa interna mascherata da politica estera.

Nonostante i costi, la strategia ha già prodotto risultati strutturali. La quota della Cina nelle importazioni americane è scesa drasticamente, passando da livelli superiori al 20% a meno del 10%. Le importazioni dalla Cina sono crollate da oltre 500 miliardi di dollari a poco più di 300 miliardi.

Questo calo non rappresenta una semplice flessione commerciale, ma una trasformazione della geografia industriale globale. Produzioni precedentemente localizzate in Cina sono state trasferite verso Paesi come Vietnam, India, Messico e Taiwan. Non si tratta di un ritorno della produzione negli Stati Uniti, ma di una redistribuzione strategica delle catene produttive.

L’obiettivo americano non è eliminare la globalizzazione, ma ristrutturarla in modo da ridurre la dipendenza da un rivale strategico.

La sentenza della Corte Suprema introduce un elemento nuovo: il limite costituzionale al potere commerciale del presidente. Per decenni, il potere esecutivo ha ampliato la propria influenza sulla politica commerciale. La decisione della Corte segna un tentativo di riequilibrare questo rapporto, riaffermando il ruolo del Congresso.

Ma la risposta di Trump dimostra che il potere esecutivo conserva ancora ampi margini di manovra. Utilizzando strumenti alternativi, può continuare a influenzare profondamente il commercio globale, anche senza l’autorizzazione esplicita del Congresso.

Questo crea una situazione di incertezza permanente, in cui la politica commerciale diventa uno strumento flessibile di competizione geopolitica.

Per l’Unione Europea, la decisione rappresenta un segnale inquietante. Il sistema commerciale transatlantico, costruito su decenni di integrazione economica, entra in una fase di instabilità. Le imprese europee si trovano improvvisamente esposte a nuove barriere, senza la certezza di una strategia americana coerente.

Il rischio non è solo economico, ma strategico. Se gli Stati Uniti utilizzano il commercio come strumento di pressione, anche le relazioni tra alleati diventano transazionali. L’Europa deve confrontarsi con una realtà nuova: il suo principale alleato è anche un attore che difende aggressivamente i propri interessi economici.

La tariffa del 15% ha una funzione che va oltre il commercio. Diventa uno strumento di deterrenza economica. Gli Stati Uniti dimostrano di poter modificare rapidamente le condizioni di accesso al loro mercato, che resta il più grande e attrattivo del mondo.

Questo conferisce a Washington un potere straordinario. Non è necessario imporre sanzioni formali per esercitare pressione. La semplice minaccia di modificare le tariffe può influenzare le decisioni politiche ed economiche di altri Stati.

Il significato storico di questa decisione è profondo. La globalizzazione liberale, basata su regole stabili e prevedibili, lascia spazio a una globalizzazione competitiva, dominata dalla logica della potenza.

Il commercio non è più un sistema neutrale di scambio, ma un campo di competizione strategica. Gli Stati utilizzano tariffe, restrizioni e incentivi per proteggere le proprie industrie e indebolire i rivali.

La decisione di Trump non rappresenta una deviazione temporanea, ma un cambiamento strutturale. Il commercio internazionale entra in una nuova fase, in cui l’economia diventa una forma di guerra senza armi.

In questo nuovo ordine, la potenza non si misura soltanto in termini militari, ma nella capacità di controllare mercati, tecnologie e catene di approvvigionamento. E su questo terreno, gli Stati Uniti hanno deciso di combattere senza più vincoli ideologici.