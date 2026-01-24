Usa. Trump e l’“armada” nel Golfo Persico: deterrenza, bluff o preludio?

di Giuseppe Gagliano –

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l’invio di una “armada” statunitense verso il Golfo Persico. Si tratta di un segnale politico calibrato, che oscilla tra deterrenza, intimidazione e gestione della percezione. Parlare di una “flotta massiccia” diretta verso l’Iran significa riattivare la grammatica classica della proiezione di potenza americana, trasformando il dispiegamento navale in un messaggio diplomatico armato.

Il riferimento alla portaerei USS Abraham Lincoln e al rafforzamento degli assetti militari nel Medio Oriente indica una volontà di riposizionamento operativo che va oltre la semplice rassicurazione degli alleati regionali. È una dimostrazione di prontezza che mira a influenzare Teheran prima ancora che a colpirla.

Trump mantiene aperta l’opzione militare, ma allo stesso tempo insiste sulla disponibilità al dialogo. Questa doppia linea, cioè minaccia e negoziato, rientra in una strategia di pressione asimmetrica: si aumenta il costo potenziale del rifiuto iraniano senza chiudere la porta alla trattativa.

Il messaggio è chiaro: l’uso della forza non è inevitabile, ma resta credibile. L’obiettivo non è solo contenere il programma nucleare iraniano, ma riaffermare la capacità degli Stati Uniti di dettare il ritmo delle crisi regionali, dopo anni di percepito arretramento strategico.

Le reazioni di Teheran mostrano una miscela di sfida simbolica e preparazione militare. Le dichiarazioni dei vertici dei Guardiani della Rivoluzione — “dito sul grilletto” — e l’avvertimento che basi e interessi statunitensi sarebbero obiettivi legittimi, rafforzano il quadro di una deterrenza reciproca sempre più nervosa.

La retorica religiosa e nazionalista, unita alle minacce dirette contro Washington e Israele, suggerisce che l’Iran intenda trasformare ogni pressione esterna in un fattore di coesione interna, soprattutto dopo le recenti proteste e la dura repressione.

Un’escalation nel Golfo Persico avrebbe ripercussioni immediate sui mercati energetici globali. Il rischio di interruzioni nelle rotte petrolifere e nello Stretto di Hormuz resta uno dei principali fattori di instabilità per l’economia mondiale.

Per l’Iran la crisi è anche geoeconomica: sanzioni, isolamento finanziario e tensioni interne rendono la leadership vulnerabile. Per gli Stati Uniti, invece, la pressione su Teheran è anche uno strumento per ridefinire gli equilibri energetici e rafforzare la propria influenza sui flussi globali.

Dal punto di vista operativo, il dispiegamento navale americano rafforza la capacità di risposta rapida e di attacco preventivo. Tuttavia, un conflitto diretto con l’Iran comporterebbe costi elevati, rischio di guerra regionale e coinvolgimento di attori non statali, dalle milizie sciite in Iraq e Siria fino agli Houthi nello Yemen.

La postura americana sembra quindi mirata più a prevenire che a colpire, ma il margine di errore, o di calcolo politico, resta significativo.

La crisi non riguarda solo Iran e Stati Uniti. Coinvolge Israele, le monarchie del Golfo, l’Europa, la Cina e la Russia. Ogni mossa americana nel Golfo Persico è anche un messaggio ai competitor strategici globali: Washington intende restare il perno della sicurezza regionale e del controllo delle rotte energetiche.

In questo senso, l’“armada” è meno una flotta e più un simbolo: il tentativo di riaffermare un ordine in cui la potenza militare resta la moneta ultima della credibilità geopolitica.

L’invio della flotta verso il Golfo Persico rappresenta una combinazione di pressione reale e messinscena strategica. Trump gioca su più tavoli: rassicurare gli alleati, intimidire l’Iran, rafforzare la propria immagine interna e mantenere aperta la via diplomatica.

Resta da capire se questa dimostrazione di forza sia un ponte verso il negoziato o il primo atto di una crisi più ampia. In ogni caso, il Golfo Persico torna a essere il baricentro di una partita che intreccia potere militare, interessi economici e ambizioni geopolitiche globali.