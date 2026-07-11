Usa. Trump, ‘Mille missili pronti contro l’Iran se tenteranno di assassinarmi’

di Shorsh Surme –

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdì di aver ordinato alle forze armate di prepararsi a colpire l’Iran nel caso in cui il governo di Teheran tentasse di assassinarlo. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha scritto: «Mille missili sono pronti e in attesa di essere lanciati contro l’Iran, e altri migliaia seguiranno immediatamente qualora il governo iraniano mettesse in atto la sua minaccia, diffusa in tutto il mondo, di assassinare, o tentare di assassinare, il presidente degli Stati Uniti, cioè me». Ha aggiunto che gli ordini «sono già stati impartiti» e che l’esercito americano è «pronto, preparato e in grado, per un anno (prorogabile), di distruggere completamente tutto l’Iran». Secondo i media statunitensi, Israele avrebbe condiviso questa settimana con Washington nuove informazioni di intelligence riguardanti un presunto complotto iraniano per assassinare Trump. La CNN, citando fonti informate, ha riferito che gli Stati Uniti stavano monitorando un flusso continuo di informazioni su possibili piani, ma che l’ultimo avvertimento israeliano conterrebbe elementi nuovi e più dettagliati. Anche il Wall Street Journal ha confermato l’esistenza di informazioni relative a un «nuovo» complotto, senza fornire ulteriori dettagli operativi. Le rivelazioni arrivano mentre gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran hanno riacceso i timori di un’escalation verso un conflitto su larga scala. Il clima di tensione è stato alimentato anche dalla decisione di Trump di lasciare la Turchia, al termine del vertice Nato, a bordo del suo vecchio aereo presidenziale, scelta che ha suscitato speculazioni sulle misure di sicurezza adottate per il presidente. Secondo la CNN, l’avvertimento israeliano assume particolare rilievo alla luce dei recenti attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani e della vicinanza geografica tra l’Iran e la Turchia, da dove Trump è ripartito. Durante i funerali della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso negli attacchi congiunti israelo-americani del 28 febbraio a Teheran, sono stati lanciati appelli pubblici a vendicare la sua morte, compreso l’assassinio del presidente americano. Trump ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One: «Vogliono eliminare il leader americano, cioè me. Ho visto stamattina che sono in tutte le loro liste». Trump ha infine lasciato la Turchia con il precedente aereo presidenziale, mentre il nuovo velivolo era stato inviato nel Regno Unito, dove il presidente ha effettuato il trasferimento per proseguire il viaggio verso Washington. Il fatto che il nuovo Air Force One fosse al suo primo viaggio internazionale ha alimentato ulteriori interrogativi sulle misure di sicurezza adottate in una fase di forte tensione con l’Iran.