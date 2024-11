Usa. Trump vuole fermare le guerre

di Shorsh Surme –

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la sua campagna elettorale si è impegnato in più occasioni a fermare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. I suoi discorsi su questo argomento spaziavano dal sottolineare che se fosse stato presidente, queste guerre non sarebbero scoppiate, al suggerire che quando fosse salito al potere, le avrebbe fermate. Molto probabilmente lo spera davvero, per non distrarsi dalle principali questioni interne su cui vuole concentrarsi, in particolare l’economia e l’immigrazione.

Queste dichiarazioni e promesse possono essere viste nel contesto della fiducia di Trump nel suo potere e nel suo ruolo personale nell’influenzare gli altri e il corso degli eventi. Trump si vanta della capacità di concludere accordi acquisita grazie al suo background finanziario e commerciale, e cerca di risolvere i problemi politici e le crisi con lo stesso approccio.

Ciò avviene concludendo accordi, utilizzando gli strumenti a sua disposizione inclusi incentivi positivi e freni negativi. Trump ha sottolineato più volte che la sua politica estera non mira a iniziare le guerre, ma piuttosto a fermarle e a porvi fine, anche se si è limitato a sottolinearlo senza spiegare i dettagli su come raggiungere questo obiettivo.

Le guerre a volte finiscono con la vittoria di una parte, il completo raggiungimento dei suoi obiettivi e la resa dell’altra parte, come accadde nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale. Altre volte finisce quando una parte ritiene che il costo della continuazione della guerra superi i guadagni attesi da essa. Quindi cerca trattative con l’altra parte per porre fine alla guerra. In questi casi è probabile che ci sia un terzo attore che media tra le parti in conflitto e avvicina i loro punti di vista, utilizzando gli strumenti della persuasione e della minaccia, per raggiungere soluzioni con cui entrambe le parti possano convivere.

Ma il successo del terzo nel realizzare la sua missione dipende dagli strumenti di persuasione (incentivi) e di pressione o minaccia (limitazioni) di cui dispone nei confronti delle parti in conflitto, e dalla portata della sua influenza su di esse degli incentivi o della durezza delle pressioni, maggiore è la probabilità che il ruolo del terzo abbia successo. La questione dipende anche dalla natura del conflitto, e se si tratta di controversie diplomatiche o commerciali su cui è possibile raggiungere un compromesso, o se si tratta di conflitti politici e sociali estesi, legati all’identità e che hanno radici storiche, culturali e religiose, o se si basa su rimostranze storiche che le persone trasmettono di generazione in generazione, il ruolo del terzo attore diventa più difficile, anche se non impossibile.

Se si guarda con la guerra in Ucraina, di cui Trump ha ripetuto che se fosse stato presidente degli Stati Uniti d’America non sarebbe scoppiata, ha accusato la cattiva gestione di Joe Biden che ne ha portato la continuazione, e se ne è addirittura andato al punto da dire che l’avrebbe finita in 24 ore. Ma è chiaro che Trump non ha molti strumenti per fare pressione sulla Russia Dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022, Washington ha imposto una serie di sanzioni economiche a Mosca, che ovviamente hanno colpito l’economia russa ma senza fermarla e senza fermare la guerra, né ne ha ridotto la capacità di continuare i combattimenti e ottenere un maggiore controllo sul territorio ucraino. Al contrario la capacità di Trump di influenzare la decisione ucraina è grande, data la dipendenza militare ed economica di Kiev da Washington e dai paesi europei.