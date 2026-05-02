Usa. Vendite record di armi in Medio Oriente: oltre 8,6 miliardi approvati con procedura d’urgenza

di Enrico Oliari –

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato un nuovo pacchetto di vendite militari ai paesi del Medio Oriente per un valore superiore a 8,6 miliardi di dollari. La decisione, adottata in via d’urgenza, ha bypassato la consueta procedura di revisione del Congresso, segnalando un livello di priorità elevato legato al contesto geopolitico regionale.

Il pacchetto coinvolge diversi alleati strategici degli Stati Uniti nel Golfo e nell’area mediorientale:

– Qatar: circa 4,01 miliardi di dollari per missili e manutenzione dei sistemi di difesa aerea Patriot, oltre a 992 milioni per missili guidati APKWS.

– Kuwait: 2,5 miliardi di dollari destinati al sistema di gestione del combattimento IBCS

– Israele: 992 milioni di dollari per missili APKWS.

– Emirati Arabi Uniti: 147 milioni di dollari per lo stesso sistema missilistico.

Le forniture si concentrano in larga parte su sistemi di difesa aerea e armamenti di precisione, elementi chiave per contrastare minacce missilistiche e rafforzare le capacità operative integrate con le forze statunitensi presenti nella regione.

L’approvazione arriva in un momento delicato per la sicurezza del Golfo Persico. Secondo diverse fonti internazionali, sarebbero allo studio ipotesi di operazioni militari limitate contro l’Iran, mentre Teheran avrebbe aggiornato la lista dei potenziali obiettivi strategici nell’area.

In questo scenario il rafforzamento delle difese dei partner regionali viene interpretato da analisti come una misura preventiva per proteggere infrastrutture sensibili, incluse le basi militari statunitensi.

Già nel marzo 2026 erano circolate notizie su un piano più ampio da circa 23 miliardi di dollari. Tuttavia il pacchetto attuale viene considerato distinto e caratterizzato da un’urgenza operativa maggiore, legata all’evoluzione rapida del quadro di sicurezza.

La scelta di procedere senza il normale iter congressuale potrebbe alimentare il dibattito interno negli Stati Uniti sul ruolo del controllo parlamentare nelle vendite di armi all’estero.

Durante la presidenza di Donald Trump, politiche simili avevano già sollevato discussioni, in particolare per il bilanciamento tra interessi economici, alleanze strategiche e stabilità regionale.

Le vendite militari rappresentano da sempre uno strumento centrale della politica estera americana: da un lato rafforzano i partner e la presenza strategica degli Stati Uniti, dall’altro generano ritorni economici significativi per l’industria della difesa.

Resta da vedere se questo nuovo pacchetto contribuirà a stabilizzare la regione o, al contrario, alimenterà ulteriormente una dinamica di escalation in uno dei quadranti più sensibili del panorama internazionale.