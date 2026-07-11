Uzbekistan. Primo forum internazionale sulla civiltà islamica

di Adkhamjon Janobiddinov –

Dal 7 all’11 luglio 2026 l’Uzbekistan ha ospitato il Primo Forum Internazionale sulla Civiltà Islamica, con eventi tenutisi a Tashkent, Samarcanda e Termiz. Intitolato “La civiltà islamica: il cammino della pace, della tolleranza e dell’illuminazione”, il forum ha esplorato l’eredità intellettuale e umanistica della civiltà islamica, il contributo storico dell’Uzbekistan alla ricerca e le opportunità per una più ampia cooperazione internazionale. Si è svolto sotto il patrocinio del Presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Il Centro per la Civiltà Islamica dell’Uzbekistan ha coordinato il programma con il Comitato per gli Affari Religiosi, i centri di ricerca internazionali Imam Maturidi, Imam Bukhari e Imam Termizi, il Consiglio Musulmano dell’Uzbekistan e l’Accademia Islamica Internazionale dell’Uzbekistan. Inaugurato ufficialmente a Tashkent il 17 marzo 2026, il Centro è un complesso museale, di ricerca e didattico creato per studiare, preservare e presentare il patrimonio accademico del paese. L’edificio ospita anche il centro Imam Maturidi, che sostiene la ricerca sul patrimonio testuale e intellettuale del teologo di Samarcanda.

Secondo l’IRCICA, l’incontro ha riunito circa 300 ospiti provenienti da oltre 40 paesi. Tra questi figuravano ministri, mufti, personalità pubbliche, studiosi di studi islamici, specialisti di manoscritti e rappresentanti di organizzazioni internazionali, musei, biblioteche, istituti di ricerca e media.

Gli eventi principali di apertura si sono svolti presso il Centro di Tashkent. Khayriddin Sultonov, consigliere del Presidente e autore dei discorsi, ha letto il discorso di benvenuto del Presidente Mirziyoyev. Il messaggio centrale del discorso collegava lo studio della verità storica con la scienza, l’istruzione e il dialogo culturale. Le discussioni più ampie hanno inoltre sottolineato l’importanza della cooperazione contro l’estremismo, l’islamofobia, la xenofobia, l’ignoranza e le rappresentazioni distorte del patrimonio islamico.

Il forum è stato concepito come un programma multi-città e ha incluso sessioni plenarie e specialistiche, presentazioni di pubblicazioni, attività legate al patrimonio e ai musei, visite a siti storici e incontri diplomatici. L’IRCICA, il centro di ricerca dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OCI) per la storia, l’arte e la cultura islamica, ha partecipato come partner internazionale. I suoi rappresentanti hanno presentato articoli e tenuto conferenze, mentre sono stati firmati o rinnovati protocolli di cooperazione con il Centro di ricerca Imam Bukhari di Samarcanda e il Centro di ricerca Imam Termizi di Termiz.

A Samarcanda le discussioni si sono concentrate sull’opera Al-Jami al-Sahih dell’Imam al-Bukhari. L’Imam Bukhari fu uno studioso del IX secolo nato a Bukhara, la cui rigorosa raccolta di tradizioni profetiche divenne una delle opere più influenti nell’ambito degli studi sugli hadith. Samarcanda, da tempo centro di cultura, manoscritti, architettura e scambi lungo la Via della Seta, ha offerto un contesto ideale. Il Centro Internazionale di Ricerca Scientifica Imam Bukhari della città studia e pubblica la sua eredità accademica. Nelle vicinanze, il ricostruito Complesso Memoriale dell’Imam Bukhari comprende il suo luogo di sepoltura con una moschea, un museo e strutture per lo studio e il pellegrinaggio; la sua ricostruzione, completata, è stata esaminata il 19 marzo 2026.

Termiz ha ospitato la conferenza “La Scuola di Hadith di Termez: l’eredità degli studiosi e la ricerca moderna”. Il programma ha esaminato l’Imam Termizi, un’altra autorità in materia di hadith del IX secolo, e la più ampia tradizione accademica che si è sviluppata nella regione. Termiz è un’antica città sull’Amu Darya e storicamente ha collegato l’Asia centrale con le civiltà vicine. Il suo Centro Internazionale di Ricerca Scientifica Imam Termizi studia i manoscritti e promuove la ricerca sullo studioso e su altre figure associate alla scuola di Termez.

Una conferenza parallela ha affrontato il tema “L’eredità dell’Imam Maturidi: il fondamento della moderazione e della ragione nella civiltà islamica”. Abu Mansur Maturidi fu un teologo di Samarcanda la cui scuola intellettuale divenne una delle principali tradizioni teologiche sunnite. Le sessioni hanno presentato la ragione, la conoscenza, la moderazione e un’educazione religiosa responsabile come risorse importanti per affrontare le sfide sociali e intellettuali moderne.

Uno dei principali risultati del forum è stata l’adozione della Dichiarazione di Tashkent. Essa ha delineato dieci iniziative globali per la conservazione, lo studio, la digitalizzazione e la promozione del patrimonio intellettuale, artistico e scientifico della civiltà islamica. Tra queste, figuravano proposte per un’Alleanza Mondiale della Civiltà Islamica, un registro e una biblioteca digitale globale del patrimonio, un premio internazionale e un fondo di ricerca, un’enciclopedia, un forum giovanile e un’unione internazionale di musei di cultura e civiltà islamica.

Il forum ha inoltre dimostrato il più ampio impegno dell’Uzbekistan per riportare l’attenzione internazionale sul patrimonio del Mawarannahr, la regione storica compresa tra l’Amu Darya e il Syr Darya. Attraverso la conservazione e la digitalizzazione dei manoscritti, il restauro dei monumenti, lo sviluppo museale, la ricerca accademica, l’educazione religiosa, il dialogo interreligioso e la diplomazia culturale, il Paese si propone di presentare l’eredità dell’Imam Bukhari, dell’Imam Maturidi e dell’Imam Termizi come parte di una civiltà condivisa fondata sulla conoscenza, la pace, l’erudizione e l’illuminismo. Ciò colloca l’Uzbekistan tra i numerosi Paesi e istituzioni che lavorano per preservare un patrimonio che si estende oltre i moderni confini nazionali.

Nel complesso, il forum ha creato una piattaforma per la ricerca, la conservazione del patrimonio e la cooperazione istituzionale. Inoltre, ha dimostrato la volontà dell’Uzbekistan di rafforzare il proprio ruolo di centro internazionale per lo studio e la presentazione della civiltà islamica nel mondo moderno.