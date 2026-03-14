Uzbekistan. Zona economica di Urgut: un polo regionale per l’industria, gli investimenti e le esportazioni

di Adkhamjon Janobiddinov –

TASHKENT. Lo sviluppo accelerato delle regioni dell’Uzbekistan è diventato un elemento centrale della più ampia strategia di modernizzazione economica del Paese. Uno degli esempi più significativi di questo approccio è il distretto di Urgut, nella regione di Samarcanda, che si è recentemente affermato come un centro in crescita per l’attività industriale, gli investimenti e l’occupazione. Al centro di questa trasformazione si trova la Zona Economica Speciale (ZES) di Urgut, istituita nel 2017, che sta gradualmente trasformando il distretto in un polo produttivo ed esportatore con crescenti legami economici internazionali.

Lo sviluppo della ZES di Urgut riflette una più ampia politica nazionale perseguita dal governo uzbeko, volta a decentrare la crescita economica, rafforzare la capacità industriale regionale e creare opportunità di lavoro sostenibili per una popolazione in rapida espansione. Incoraggiando gli investimenti al di fuori dei principali centri urbani, il governo mira a diversificare l’attività economica e a integrare più strettamente le economie regionali nelle catene produttive nazionali e internazionali.

Urgut offre un contesto particolarmente adatto a questa politica. Grazie alla sua numerosa popolazione, alla posizione favorevole e alla solida tradizione imprenditoriale, il distretto rappresenta una piattaforma naturale per l’espansione industriale e per programmi economici mirati.

Urgut è il distretto più popoloso dell’Uzbekistan, con oltre 560mila abitanti. La sua popolazione supera quella di diverse intere regioni del paese. Il distretto confina con il Tagikistan, la regione di Kashkadarya e i distretti di Toyloq, Samarcanda e Bulungur, il che gli conferisce un’importanza strategica come crocevia per le attività economiche transfrontaliere e interregionali.

Geograficamente, Urgut si trova sulle pendici della catena montuosa dello Zarafshan, un’area storicamente legata alle rotte della Via della Seta. Le fonti storiche indicano che questi passi di montagna erano utilizzati da carovane commerciali e da personaggi storici di spicco come Amir Temur e Alessandro Magno. Oggi, questa posizione contribuisce non solo al potenziale turistico del distretto, ma anche alla sua connettività logistica con importanti centri economici come Samarcanda e le regioni limitrofe.

Da molti anni, Urgut è ampiamente riconosciuta in Uzbekistan come una “terra di imprenditori”. Le piccole e medie imprese hanno tradizionalmente svolto un ruolo di primo piano nell’economia locale, producendo tessuti, tappeti, calzature, articoli per la casa e prodotti elettrici. Questi prodotti vengono distribuiti sul mercato interno ed esportati nei paesi limitrofi, conferendo al distretto una consolidata reputazione di area a forte vocazione produttiva, ancor prima dell’istituzione della zona economica speciale.

Riconoscendo questo potenziale economico, la leadership uzbeka ha sottolineato la necessità di una strategia di sviluppo più mirata per Urgut. Nel 2021, il presidente Shavkat Mirziyoyev ha osservato che la numerosa popolazione e la capacità economica del distretto richiedono un programma di sviluppo specifico. Tra le priorità delineate figuravano l’espansione della zona economica speciale di Urgut, la trasformazione del distretto in un più ampio polo di innovazione e investimenti e la creazione di ulteriori filiali della zona economica speciale nella regione di Samarcanda.

La Zona Economica Speciale di Urgut è stata istituita nel 2017 su iniziativa del presidente Mirziyoyev, nell’ambito delle più ampie riforme dell’Uzbekistan volte a migliorare il clima degli investimenti e a sostenere lo sviluppo industriale. La zona è stata concepita per attrarre capitali nazionali ed esteri, localizzare la produzione manifatturiera e creare nuove opportunità di lavoro nella regione.

Secondo i dati ufficiali, la Zona Economica Speciale di Urgut si estende su una superficie di circa 1.334 ettari. All’interno di questo territorio sono attualmente in corso di realizzazione 169 progetti di investimento, per un valore complessivo di circa 1,61 miliardi di dollari. Si prevede che questi progetti creeranno oltre 14.000 posti di lavoro, rendendo la creazione di occupazione uno dei contributi socio-economici più significativi della zona.

L’attività industriale all’interno della Zona Economica Speciale si estende a diversi settori, tra cui l’ingegneria elettrica, la produzione tessile, la lavorazione dei polimeri, gli elettrodomestici e i materiali da costruzione. Attualmente, 161 imprese sono già operative nella zona, mentre ulteriori impianti sono in costruzione o in fase di installazione.

L’attività di esportazione è un altro importante indicatore dello sviluppo della zona. Solo nel 2023, le aziende partecipanti alla Zona Economica Speciale (ZES) hanno ricevuto incentivi fiscali per un valore di 9,6 miliardi di soum, consentendo loro di espandere la capacità produttiva e rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. Di conseguenza, i prodotti fabbricati nella ZES di Urgut vengono ora esportati in paesi come Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan.

La zona è diventata anche una meta abituale per le delegazioni commerciali straniere. I visitatori internazionali visitano frequentemente gli impianti di produzione durante forum economici e incontri sugli investimenti. Ad esempio, durante il Forum d’affari Iraq-Uzbekistan del gennaio 2026, funzionari e imprenditori iracheni hanno incluso la ZES di Urgut nel loro programma per osservare le sue attività industriali e le opportunità di investimento.

Al di là dei dati sugli investimenti e delle statistiche sulle esportazioni, la ZES di Urgut svolge un ruolo più ampio all’interno della strategia di sviluppo regionale dell’Uzbekistan. La zona contribuisce alla creazione di posti di lavoro, alla diversificazione industriale e alla modernizzazione delle capacità produttive locali.

Sono inoltre in fase di valutazione iniziative complementari a supporto dello sviluppo a lungo termine della zona. Tra queste, la proposta di istituire una sede distaccata dell’Università Statale di Samarcanda a Urgut, che includerà una futura facoltà di medicina. Tali progetti mirano a rafforzare il capitale umano del distretto e a garantire un approvvigionamento stabile di specialisti qualificati per i settori emergenti.

Questa combinazione di politica industriale, iniziative nel campo dell’istruzione e pianificazione regionale riflette il più ampio impegno dell’Uzbekistan a creare ecosistemi economici sostenibili, piuttosto che siti industriali isolati. Attraverso zone economiche speciali come Urgut, il Paese cerca di attrarre investimenti esteri, stimolare la produzione orientata all’esportazione e promuovere uno sviluppo regionale equilibrato.

Mentre l’Uzbekistan continua ad espandere la sua rete di zone economiche speciali, Urgut si configura sempre più come un esempio di come le piattaforme industriali regionali possano sostenere la crescita economica nazionale, creando al contempo opportunità di lavoro e di investimento a livello locale.