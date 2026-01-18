Venezuela. Il petrolio come bottino di guerra

di Giuseppe Gagliano –

L’avvio ufficiale della vendita di petrolio venezuelano da parte degli Stati Uniti segna un passaggio che va ben oltre la dimensione energetica. È la certificazione politica di una nuova fase: il controllo diretto delle risorse strategiche di un Paese sconfitto sul piano politico e militare. La cattura di Nicolás Maduro non chiude la crisi venezuelana, la trasforma. Da conflitto di legittimità diventa amministrazione esterna di un patrimonio energetico immenso, gestito secondo priorità e interessi statunitensi.

La prima operazione, stimata attorno ai 500 milioni di dollari, non risolve nulla sul piano strutturale, ma ha un valore simbolico enorme. Dimostra che il petrolio venezuelano è tornato sul mercato non come risorsa sovrana, bensì come asset sotto tutela. Le vendite scontate ai trader internazionali indicano una strategia chiara: compensare il rischio politico e logistico con il prezzo, trasformando il greggio in uno strumento rapido di liquidità e di pressione sui mercati. Altro che ricostruzione ordinata: qui si procede per estrazione accelerata di valore.

Le dichiarazioni dell’amministrazione Trump sugli ipotetici 100 miliardi di dollari di investimenti privati si scontrano con la realtà. I grandi gruppi energetici statunitensi non hanno alcuna fretta. Mancano certezze giuridiche, contratti stabili, garanzie di lungo periodo. Come ha lasciato intendere il vertice di ExxonMobil, in Venezuela oggi non si investe: si sfrutta, si testa, si aspetta. La distanza tra ambizione politica e razionalità industriale è evidente. Washington può controllare le vendite, ma non può imporre agli operatori privati di scommettere su un Paese ancora instabile.

Il petrolio venezuelano diventa così una variabile della competizione energetica globale. Offerto a sconto, entra in concorrenza con altri produttori, Canada compreso, alterando equilibri e prezzi. Ma soprattutto sancisce una perdita di sovranità senza precedenti: le riserve non sono più uno strumento di politica nazionale, bensì una merce amministrata da una potenza esterna. È un precedente che pesa, perché trasmette un messaggio chiaro a tutti i Paesi esportatori fragili: chi perde il controllo politico rischia di perdere anche quello economico.

La sequenza di sequestri di petroliere nei Caraibi e nell’Atlantico mostra l’altra faccia dell’operazione. Il controllo delle rotte marittime diventa parte integrante della strategia energetica. La cattura della Veronica e delle altre navi non è solo applicazione di sanzioni: è dimostrazione di forza. Il messaggio è diretto: il petrolio venezuelano circola solo se e quando Washington lo consente. Il mare torna a essere uno spazio di coercizione, non di libero scambio.

Ufficialmente, l’operazione viene presentata come contributo alla stabilizzazione regionale e alla ricostruzione del Venezuela. In realtà, rischia di produrre una nuova forma di dipendenza. Senza un progetto politico inclusivo e senza il ripristino di istituzioni autonome, le entrate petrolifere difficilmente si tradurranno in sviluppo. Il rischio è quello di un’economia estrattiva controllata dall’esterno, con benefici limitati per la popolazione e un alto potenziale di conflitto sociale.

La linea di Donald Trump è coerente con una visione transazionale della politica internazionale. Le risorse contano più delle formule giuridiche, il controllo più delle narrazioni. Il Venezuela diventa un caso di scuola: prima l’intervento, poi la gestione degli asset. Non è idealismo, è realismo brutale, che però apre fratture profonde nel diritto internazionale e nei rapporti tra Stati.

La vendita del petrolio venezuelano sotto supervisione statunitense può garantire flussi finanziari nel breve periodo e rafforzare la posizione energetica di Washington. Ma non ricostruisce uno Stato, né restituisce sovranità. Senza un quadro politico legittimo e condiviso, il greggio resta quello che è sempre stato nei Paesi fragili: una ricchezza che attira potenze esterne e moltiplica le dipendenze. In Venezuela, la guerra non è finita: ha solo cambiato forma.