Venezuela. Petrolio sotto controllo: il ritorno delle compagnie tra interessi globali e sovranità limitata

di Giuseppe Gagliano –

Il petrolio venezuelano torna al centro della scena internazionale, ma non per una reale riconquista di autonomia da parte di Caracas. A decidere tempi, attori e condizioni del rilancio energetico è Washington, che attraverso licenze mirate ha autorizzato il rientro di grandi compagnie occidentali come Eni, Chevron e Shell dopo anni di sanzioni e crisi produttiva. Il Venezuela rientra così nel mercato globale, ma all’interno di un sistema fortemente condizionato dagli equilibri geopolitici.

In questo scenario, la presenza italiana resta significativa. Eni opera nel Paese dai tempi di Hugo Chávez e mantiene un ruolo in un contesto dove l’energia è strettamente legata a dinamiche politiche e strategiche. L’attività petrolifera non riguarda solo produzione e investimenti, ma implica rapporti con governi, apparati statali e interessi internazionali.

A riaccendere l’attenzione è anche il caso legato a Pedro Mario Burelli, ex dirigente della compagnia statale PDVSA. Alcuni contratti d’affitto, secondo ricostruzioni giornalistiche, coinvolgerebbero immobili destinati a un manager Eni. L’azienda ha chiarito che si tratterebbe di procedure standard gestite tramite intermediari. Sul piano legale non emergono prove di illeciti, ma il contesto venezuelano, segnato da tensioni politiche e accuse incrociate, trasforma ogni relazione in un potenziale nodo sensibile. Burelli, infatti, è stato indicato dal governo tra gli oppositori coinvolti in presunti tentativi contro Nicolás Maduro, accuse sempre contestate.

Dal punto di vista economico, il Venezuela resta una potenza incompiuta. Pur possedendo alcune delle maggiori riserve di greggio al mondo, la produzione è crollata rispetto ai livelli storici a causa di sanzioni, cattiva gestione e deterioramento delle infrastrutture. Per aziende come Eni il Paese rappresenta un’opportunità rilevante, ma anche un rischio elevato legato all’instabilità politica, alla dipendenza dalle autorizzazioni statunitensi e alle condizioni operative locali.

Il rilancio del settore energetico venezuelano ha anche una dimensione strategica. Gli Stati Uniti puntano a riportare il Paese nella propria orbita, limitando l’influenza di attori come Russia, Cina e Iran. Le licenze non sono solo strumenti economici, ma leve di controllo geopolitico che permettono di monitorare flussi finanziari, produzione e infrastrutture. Il petrolio diventa così anche un elemento di sicurezza, legato al controllo di porti, rotte e impianti.

Il caso venezuelano evidenzia una realtà più ampia: nei contesti fragili, la sovranità sulle risorse è spesso solo formale. Caracas possiede il petrolio, ma il suo utilizzo dipende da decisioni esterne. Le compagnie occidentali valutano rischi e opportunità, mentre l’Europa cerca nuove fonti energetiche senza esporsi eccessivamente.

In questo equilibrio complesso, Eni si muove tra interessi industriali e vincoli politici, cercando spazio in un sistema dove le regole sono dettate altrove. Il petrolio venezuelano resta così non solo una risorsa economica, ma uno strumento di potere globale, al centro di una nuova partita internazionale.