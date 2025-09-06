Venezuela. Tensioni con gli Usa: escalation nei Caraibi

di Giuseppe Gagliano –

Il sorvolo di una nave da guerra statunitense da parte di due caccia venezuelani segna un nuovo capitolo nella lunga ostilità tra Washington e Caracas. L’episodio, definito “altamente provocatorio” dal Pentagono, non è solo un incidente aereo: è la rappresentazione plastica di una crisi che intreccia sicurezza, traffici illeciti, strategie regionali e propaganda politica.

I protagonisti dell’incidente sono stati due F-16 venezuelani e l’USS Jason Dunham, un cacciatorpediniere Aegis. L’invio di un segnale così diretto da parte dell’aviazione venezuelana, pur senza sfociare nello scontro, dimostra la volontà di Maduro di sfidare apertamente gli Stati Uniti. Dal punto di vista militare, l’azione ha un valore più simbolico che operativo: nessun Paese al mondo potrebbe davvero fronteggiare da solo la macchina bellica americana. Ma il messaggio è chiaro: il Venezuela non accetta la presenza navale americana davanti alle proprie coste.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente militarizzazione dei Caraibi, dove la marina statunitense pattuglia da anni le rotte considerate principali vie del narcotraffico. Per Maduro, il sorvolo è una risposta a quello che interpreta come una violazione della sovranità nazionale.

Washington giustifica la presenza navale come parte delle operazioni “antidroga e antiterrorismo”. Caracas ribatte che si tratta di un pretesto per giustificare un’azione di contenimento politico. Lo scontro non riguarda solo le acque caraibiche ma il controllo del racconto internazionale: gli Stati Uniti definiscono Maduro alla guida di un cartello della droga, mentre il governo venezuelano si presenta come vittima di aggressione esterna.

L’attacco del 3 settembre a una nave proveniente dal Venezuela, che secondo Trump trasportava membri del gruppo criminale Tren de Aragua, conferma come la lotta al narcotraffico sia usata anche come leva politica. L’uccisione di 11 persone, presentata come colpo a un’organizzazione “narcoterroristica”, segna un’escalation che spinge Caracas a irrigidire le sue difese.

Maduro ha ordinato il dispiegamento di truppe al confine e l’arruolamento di miliziani volontari. In un discorso dal tono epico, ha paragonato la resistenza venezuelana a quella del popolo cinese durante la Seconda guerra mondiale. Un richiamo storico che serve a cementare il consenso interno e a costruire un’immagine di sfida eroica contro il gigante statunitense.

Il riferimento alla “Repubblica in armi” evoca un modello di mobilitazione totale, in cui popolo ed esercito si fondono in un unico fronte. Dal punto di vista strategico, è un messaggio sia verso l’interno, per rafforzare la lealtà delle forze armate, sia verso l’esterno, per scoraggiare eventuali tentativi di intervento.

La crisi non è isolata. Gli Stati Uniti, già impegnati nel contenimento della Russia in Europa e della Cina in Asia, non possono permettere che un alleato di Mosca e Pechino consolidi il proprio ruolo nel loro “cortile di casa”. Il Venezuela, ricco di petrolio e collegato a reti criminali transnazionali, rappresenta un problema di sicurezza e un rischio geopolitico.

Per Maduro, invece, la tensione con Washington è un’opportunità per stringere i legami con potenze rivali degli Stati Uniti. La presenza russa, cinese e iraniana in Venezuela non è marginale: investimenti energetici, forniture militari e cooperazione tecnologica rafforzano la capacità del regime di resistere alle pressioni occidentali.

Dietro lo scontro militare e propagandistico resta l’economia. Le sanzioni americane hanno colpito duramente il settore petrolifero venezuelano, riducendo le esportazioni e costringendo Caracas a cercare sbocchi alternativi. Russia e Cina hanno colmato parte del vuoto, ma a caro prezzo.

Allo stesso tempo, la narrativa americana sul Venezuela come “narco-Stato” punta a isolare il regime e a giustificare interventi militari mirati. La combinazione di embargo energetico e accusa di narcotraffico crea una pressione doppia: economica e reputazionale.

La voce dell’ONU, attraverso il portavoce Stephane Dujarric, è quella della cautela: “profonda preoccupazione” e richiamo al rispetto del diritto internazionale. Un linguaggio che denuncia la gravità della crisi senza sbilanciarsi sul merito delle accuse. Ma l’intervento dell’ONU segnala che lo scontro rischia di trasformarsi in questione regionale con potenziali ripercussioni globali.

Il sorvolo dei caccia venezuelani sull’USS Dunham non è un episodio isolato ma parte di una dinamica più ampia di escalation reciproca. Gli Stati Uniti vogliono riaffermare il proprio controllo nel Mar dei Caraibi, mentre Maduro usa la minaccia esterna per rafforzare la coesione interna e consolidare le proprie alleanze con Mosca e Pechino.

La vera partita non si gioca solo nei cieli dei Caraibi, ma nelle rotte energetiche, nei mercati del narcotraffico e nella capacità dei due Paesi di imporre la propria narrativa al resto del mondo.