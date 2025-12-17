Venezuela. Trump ordina il blocco delle petroliere in uscita dal paese

di Giuseppe Gagliano –

L’ordine impartito da Donald Trump di fermare le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela segna un salto di qualità nella strategia statunitense verso Caracas. Non si tratta di una semplice misura di contenimento, ma di una scelta che combina forza militare, coercizione economica e messaggio politico. Il linguaggio utilizzato dal presidente americano è volutamente perentorio: il Venezuela viene descritto come un Paese “circondato”, sottoposto a una pressione destinata a crescere fino a ottenere risultati concreti, identificati senza ambiguità nel controllo delle risorse energetiche.

Il petrolio è la spina dorsale dell’economia venezuelana. Bloccarne l’export significa ridurre drasticamente le entrate fiscali, già erose da anni di sanzioni e cattiva gestione. Il blocco navale mira a interrompere i flussi verso i principali acquirenti, in particolare la Cina, che negli ultimi anni ha assorbito una quota rilevante del greggio venezuelano. In questo quadro, la presenza residuale della compagnia statunitense Chevron, autorizzata a operare con forti limitazioni, assume un valore simbolico e strategico: Washington mantiene un piede nel settore, pronta a rientrare in forza qualora l’assetto politico di Caracas dovesse cambiare. L’obiettivo economico è chiaro: rendere insostenibile l’attuale modello venezuelano e preparare il terreno a una futura ristrutturazione del settore energetico sotto influenza statunitense.

Un blocco navale, per quanto definito “mirato”, resta un atto di natura militare. Le forze statunitensi già presenti nei Caraibi costituiscono la base di un dispositivo che può essere rapidamente rafforzato. Dal punto di vista operativo, Washington punta sulla deterrenza: scoraggiare armatori e Paesi terzi dal commerciare con il Venezuela, senza arrivare subito allo scontro diretto. Ma il rischio di incidenti è elevato. Il sequestro di petroliere, l’interdizione delle rotte e l’eventuale risposta venezuelana possono innescare una spirale difficile da controllare. Non a caso Caracas richiama il diritto internazionale e definisce il blocco un atto di guerra, evocando precedenti storici che pesano come moniti.

La mossa di Trump va letta in un quadro più ampio. Il Venezuela è un tassello della competizione globale per le risorse energetiche e per l’influenza in America Latina. Ridurre l’export venezuelano significa anche colpire indirettamente gli interessi cinesi nella regione e riaffermare la centralità degli Stati Uniti nel proprio “vicinato strategico”. La retorica sulla lotta al traffico di droga e alle attività criminali fornisce una cornice di legittimazione, ma il cuore della questione resta il controllo delle riserve petrolifere più grandi del mondo. Per Trump, il petrolio non è solo una merce: è uno strumento di pressione politica e un simbolo di sovranità da riportare sotto influenza americana.

Caracas risponde rivendicando la propria capacità di resistenza e denunciando un’aggressione sistematica. Ma i margini di manovra sono ridotti. Il blocco navale, se mantenuto nel tempo, rischia di strangolare l’economia venezuelana e di spingere il confronto su un terreno sempre più duro. La crisi venezuelana entra così in una nuova fase, in cui economia, forza militare e geopolitica si intrecciano senza più confini netti. Il petrolio diventa il campo di battaglia principale di uno scontro che va ben oltre il destino di Maduro e riguarda gli equilibri di potere nell’intero continente americano.