Vietnam. I Khmer Krom denunciano discriminazioni. Hanoi punta sulla sorveglianza

di Giuseppe Gagliano –

Il Vietnam e la Cambogia condividono un’eredità storica tanto profonda quanto tormentata. Il Delta del Mekong, oggi cuore agricolo del Vietnam meridionale, era un tempo parte integrante del regno khmer. Le conquiste territoriali vietnamite dal XVII secolo in poi, culminate con l’epoca coloniale francese, hanno progressivamente ridotto l’influenza cambogiana in quest’area, generando risentimenti che, seppur silenti, sopravvivono nella memoria collettiva delle comunità khmer. È in questo contesto che si inserisce la questione dei Khmer Krom, una minoranza di circa 1,3 milioni di persone, presenti soprattutto nelle province di Trà Vinh, Sóc Trăng e Kiên Giang.

Il governo vietnamita considera i Khmer Krom cittadini a pieno titolo, ma nei fatti essi denunciano discriminazioni sistemiche: barriere linguistiche, limitazioni nell’accesso all’istruzione in lingua madre, scarsa rappresentanza nelle istituzioni e una politica di assimilazione culturale che sfocia nella “vietnamizzazione”. Questo malcontento, anche quando espresso in forma pacifica, viene visto con crescente sospetto da Hanoi, soprattutto per la sua dimensione transnazionale: le istanze dei Khmer Krom trovano eco anche in Cambogia e in alcune diaspore occidentali.

Per gestire questa tensione interna, il Vietnam ha scelto di adottare strumenti avanzati di intelligence, puntando sull’Open-Source Intelligence (OSINT). Si tratta di piattaforme sofisticate che consentono il monitoraggio di informazioni pubblicamente accessibili: social media, articoli di stampa, forum online, video e commenti. L’obiettivo non è solo quello di prevenire manifestazioni o disordini, ma anche di mappare reti, identificare figure attive nel dissenso e anticipare mobilitazioni virtuali. Il tutto avviene nel quadro di un’evoluzione globale dell’intelligence, che preferisce strumenti “non invasivi” per mantenere un basso profilo e ridurre l’impatto reputazionale internazionale.

Parallelamente a questo controllo interno, il Vietnam ha intensificato i rapporti con la Cambogia. La recente visita del presidente dell’Assemblea Nazionale vietnamita a Phnom Penh ha riaffermato la volontà di costruire una cooperazione bilaterale stabile, fondata su commercio, sicurezza e rispetto reciproco. I due Paesi celebrano oltre mezzo secolo di relazioni diplomatiche, e il tono ufficiale è disteso. Ma sotto la superficie restano tensioni mai del tutto risolte. Il confine terrestre è demarcato solo in parte, mentre la questione dei Khmer Krom rimane una ferita aperta. In Cambogia, la loro causa ha valenza simbolica e identitaria, anche se il governo di Hun Manet preferisce evitare di politicizzarla per non incrinare i rapporti con Hanoi.

Sul piano geopolitico, il Vietnam gioca una partita sottile. Da un lato, vuole contenere l’espansionismo cinese nel Mar Cinese Meridionale. Dall’altro, cerca di rafforzare legami regionali che possano controbilanciare l’egemonia di Pechino. La Cambogia, tradizionalmente vicina alla Cina, è un attore chiave in questo equilibrio delicato. Ma proprio per questo, Hanoi non può permettersi che la questione Khmer Krom diventi un pretesto per destabilizzazioni regionali o per pressioni internazionali sul rispetto dei diritti umani.

L’uso dell’OSINT per monitorare una minoranza etnica solleva interrogativi delicati. Da un lato, vi è il diritto dello Stato di tutelare la propria sicurezza e prevenire derive separatiste o destabilizzanti. Dall’altro, resta il diritto delle comunità a esprimere la propria identità culturale, a denunciare discriminazioni e a organizzarsi in forme pacifiche. Il rischio è che la tecnologia venga utilizzata non per proteggere l’ordine pubblico, ma per soffocare ogni forma di dissenso, anche quella legittima.

Il Delta del Mekong è una regione vitale per il Vietnam: produce più della metà del riso nazionale ed è uno snodo economico fondamentale. Ma è anche una zona vulnerabile, minacciata dall’innalzamento del livello del mare, dalla salinizzazione dei suoli e, ora, da tensioni etniche latenti. La sorveglianza tecnologica potrà forse contenere il malcontento a breve termine, ma non potrà sostituire un’autentica politica di inclusione. Se Hanoi non affronta le radici storiche e sociali del problema, rischia di alimentare quel malessere sotterraneo che oggi cerca di monitorare.

Nel mondo dell’intelligence, l’OSINT rappresenta il paradosso della trasparenza: tutto è visibile, tutto è tracciabile, eppure il contesto sfugge. Le piattaforme analizzano linguaggi, connessioni, parole chiave. Ma non possono cogliere la storia, l’identità, le ferite. E proprio su quel terreno, quello umano, si gioca la vera stabilità del Vietnam e dei suoi rapporti con i vicini. Sorvegliare non basta. Serve ascoltare.