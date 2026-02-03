Visa S.p.A., Portfolio Company di H.I.G. Capital, Acquisisce Enrogen

Cs –

H.I.G. Capital (“H.I.G.”), fondo d’investimento internazionale con $74 miliardi di capitale in gestione, è lieto di annunciare che la propria portfolio company Visa S.p.A. (“Visa” o il “Gruppo”) ha completato l’acquisizione di Enrogen Ltd (“Enrogen” o la “Società”). Enrogen è una società inglese specializzata nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di gruppi elettrogeni e soluzioni energetiche avanzate per applicazioni industriali e commerciali.

Basata a York, Regno Unito, Enrogen opera da oltre 20 anni nel settore dei gruppi elettrogeni. La società progetta e ingegnerizza gruppi elettrogeni nelle fasce di potenza bassa, media e alta, affiancando all’attività produttiva una piattaforma completa di servizi post-vendita che copre manutenzione programmata e straordinaria, commissioning e interventi on-site a servizio sia dei clienti finali sia degli operatori del settore, quali OEM, dealers, distributori e società di noleggio. Enrogen opera in diversi segmenti di mercato, con una presenza particolarmente rilevante nel settore pubblico, sanitario e data centers.

L’acquisizione riveste un’elevata rilevanza strategica per il Gruppo, poiché permette a Visa di rafforzare la propria presenza nel Regno Unito, uno dei mercati più importanti a livello globale, consolidando al contempo le competenze tecniche e le capacità produttive su soluzioni di grandi dimensioni e altamente customizzate. L’operazione consente inoltre di potenziare l’offerta di servizi di manutenzione e post-vendita, e creare un nuovo hub geografico per lo sviluppo dei servizi di noleggio.

Lorenzo e Marco Barro, Co-CEOs di Visa, hanno commentato: “L’acquisizione di Enrogen ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nei mercati internazionali, in particolare quello inglese, che risulta importante in termini di dimensioni e crescita, e di sfruttare i nuovi canali commerciali per opportunità di cross selling”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio italiano di H.I.G., e Giovanni Guglielmi, Managing Director di H.I.G., hanno dichiarato: “Con l’acquisizione di Enrogen, Visa prosegue il proprio percorso di consolidamento nel settore, in particolare a livello internazionale. Siamo lieti di continuare a supportare il Gruppo nel suo ambizioso progetto di crescita”.

Su Visa S.p.A.

Visa S.p.A., con sede a Fontanelle (Treviso, Italia), opera con successo nella progettazione, produzione e noleggio di gruppi elettrogeni di alta qualità, motopompe industriali, sistemi di accumulo energetico (BESS) e torri faro, servendo clienti in oltre 100 Paesi a livello globale. Con oltre 60 anni di esperienza, Visa vanta una spiccata capacità di custom engineering ed è in grado di sviluppare soluzioni tailor-made e sistemi multi-macchina per applicazioni complesse. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva moderna e integrata, articolata su quattro siti industriali in Italia e uno in Spagna, per un totale di circa 65.000 m² di superficie coperta e una capacità produttiva di oltre 9.000 unità all’anno. Tale assetto è anche il risultato della strategia di crescita per acquisizioni perseguita con successo negli ultimi anni, che ha portato all’integrazione delle realtà italiane Genmac, Valmec, Cogem e Gemap2, nonché della spagnola Tecnoplus. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito web visa.it.

Su Enrogen Ltd.

Enrogen Limited è un produttore britannico di gruppi elettrogeni e soluzioni energetiche avanzate per applicazioni industriali e commerciali, specializzato nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni di bassa, media e alta potenza. Fondata nel 2005 e con sede nei pressi di York, la società serve un’ampia gamma di clienti di primario standing nei settori dei data center, delle costruzioni, delle applicazioni industriali e del settore pubblico nel Regno Unito. Enrogen offre sia soluzioni standard sia soluzioni su misura, con potenze comprese tra 10 kVA e 4.000 kVA, supportate da capacità produttive e di carpenteria interne. La società fornisce inoltre un’ampia gamma di servizi post-vendita, inclusi la manutenzione preventiva e l’assistenza tecnica 24/7 in caso di guasti. Enrogen opera a livello internazionale, realizzando progetti complessi in Europa, Africa e Medio Oriente. L’azienda è riconosciuta per la propria competenza tecnica, l’affidabilità e le relazioni consolidate con i clienti. Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito web enrogen.com.

Su H.I.G. Capital.

H.I.G. è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con 74 miliardi di dollari di capitale in gestione*. Basato a Miami e con uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Stamford, Bogota, Rio de Janeiro e San Paolo negli Stati Uniti e in America Latina, è presente a Dubai, Hong Kong e, in Europa, ad Amburgo, Londra, Madrid, Parigi e a Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani. H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore:

· i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming;

· i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario. H.I.G. gestisce anche una BDC quotata, WhiteHorse Finance;

· i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management;

· il fondo lnfrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore infrastrutturale.

Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 400 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio della società comprende più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre 53 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web hig.com.