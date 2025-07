Visita del Sottosegretario Silli in Australia

Farnesina –

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Giorgio Silli ha svolto una visita a Canberra, in Australia, nei giorni della sessione di insediamento del nuovo Parlamento, come prima occasione di incontro governativo tra Italia e Australia dopo il voto.

Il Sottosegretario ha incontrato – tra gli altri – la Ministra per gli Affari Multiculturali, Anne Aly; il Vice Ministro degli Affari Esteri e Vice Ministro per l’Integrazione, Matt Thistlethwaite; la Vice Ministra per il Turismo e per gli Affari del Pacifico, Nita Green; e il Presidente del Gruppo Interparlamentare di Amicizia con l’Italia, Raf Ciccone.

Tra i temi affrontati nel corso dei colloqui, è stato discusso come valorizzare l’apporto della comunità italiana anche alla vita politica del Paese e le opportunità di rafforzare la cooperazione commerciale, in ambito culturale e turistico. Piena sintonia si è registrata sui maggiori dossier internazionali, tra cui libero commercio, sostegno all’Ucraina e alla sua ricostruzione, lotta ai cambiamenti climatici, tutela dei diritti umani e del diritto umanitario nei contesti di crisi.

Con una bilancia commerciale in positivo per l’Italia per quasi 5 miliardi (su 6 di interscambio), è stato ribadito l’interesse comune al rafforzamento di investimenti reciproci, anche tramite il sostegno a PMI e startup ad alto contenuto tecnologico. Il Sottosegretario ha espresso l’auspicio di una rapida ripresa del negoziato per un Accordo di libero scambio tra UE e Australia, opportunità unica per l’ulteriore intensificazione del commercio anche bilaterale, in un contesto di incertezza negli scambi internazionali.

Il Sottosegretario Silli ha incontrato infine una rappresentanza della comunità italiana nel campo della scienza, in particolare nel settore dello spazio e degli investimenti in alte tecnologie.