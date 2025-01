Visita in Messico del Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli

Farnesina –

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli ha svolto una missione in Messico per incontri con alcuni dei nuovi esponenti del Governo della Presidente Claudia Sheinbaum. Nel colloquio con la Sottosegretaria agli Affari Esteri per l’Europa Mercado, sono state approfondite le prospettive del Partenariato Strategico italo-messicano in ambito economico-commerciale, scientifico e accademico, giustizia e sicurezza, ed è stato confermato il comune impegno a rilanciare i rapporti tra Italia, Unione Europea e America Latina e i Caraibi, soprattutto in preparazione del IV Vertice UE-CELAC di Bogotá e della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi di Roma.

Il colloquio con il Sottosegretario per gli Affari Multilaterali ed i Diritti Umani Enrique Javier Ochoa Martínez è stato occasione di confronto sulla collaborazione in ambito Nazioni Unite, in particolare in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza, e sui principali dossier regionali (Venezuela, Nicaragua, Haiti, Cuba). La collaborazione in materia di transizione energetica, inclusa la possibilità di sviluppare progetti comuni nel settore della mobilità elettrica, è stata al centro dell’incontro con il Sottosegretario all’Energia José Antonio Rojas Nieto.

Infine, con il Ministro dell’Economia Marcelo Ebrard, Silli ha approfondito le possibili sinergie in campo economico-imprenditoriale, le opportunità di investimento per le aziende italiane e la cooperazione bilaterale nella lotta al crimine organizzato e al narcotraffico.

“I rapporti con il Messico – prima destinazione delle esportazioni italiane in America Latina – sono centrali nel quadro delle proficue e dinamiche relazioni con i Paesi della Regione” ha commentato Silli “la già significativa presenza imprenditoriale italiana potrebbe essere ulteriormente accresciuta cogliendo le grandi opportunità offerte dal Paese”. Il Sottosegretario ha concluso evidenziando che le sue periodiche visite in Messico “puntano a rafforzare le relazioni economiche e gli investimenti in entrambe le direzioni, così come le sinergie in ambito accademico, scientifico, culturale, giustizia e sicurezza, che beneficiano del forte legame di amicizia tra i nostri due Paesi e di un patrimonio di rapporti politici davvero significativo”.