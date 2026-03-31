Volatilità geopolitica e resilienza dei mercati globali

di Luca Garruba * –

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Nonostante le diffuse previsioni di petrolio a 200 dollari al barile e di un’imminente crisi economica, un’analisi approfondita degli indicatori di mercato suggerisce una situazione più complessa. Il principale fattore di volatilità attuale è la quasi totale interruzione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, che ha determinato un aumento del 53% dei prezzi del petrolio nell’ultimo mese. Tuttavia, nonostante questo shock dal lato dell’offerta, i mercati azionari globali non sono ancora entrati in una fase di correzione tecnica.

Le correlazioni tradizionali si sono chiaramente deteriorate, rendendo oro e argento inefficaci come asset difensivi. Al contrario, il dollaro statunitense si è dimostrato l’unico vero rifugio per la preservazione del capitale.

Questa analisi indica che il mercato ha già “prezzato” una durata del conflitto tra quattro e sei settimane, suggerendo che le attuali perdite siano di natura fisiologica piuttosto che strutturale:

– il calo del transito giornaliero di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, da 20 milioni di barili a quasi zero, rappresenta uno shock significativo per le catene di approvvigionamento globali, con effetti differenti a seconda delle riserve strategiche dei singoli Paesi;

– contrariamente ai precedenti storici, oro e argento hanno registrato cali a doppia cifra del 18% e 25% rispettivamente, perdendo il loro ruolo di copertura contro l’inflazione a favore della liquidità del dollaro USA;

– le valutazioni attuali riflettono un “meccanismo di sconto” che anticipa un conflitto relativamente breve; un’estensione oltre metà aprile richiederebbe una rivalutazione fondamentale del rischio e potrebbe portare a una correzione più profonda.

– il “panic selling” rappresenta il rischio più significativo per investitori istituzionali e privati, poiché perdere i giorni di recupero del mercato — spesso innescati da improvvise iniziative di pace — può causare gravi riduzioni dei rendimenti annualizzati.

Conflitto in Medio Oriente e mercati finanziari.

Il conflitto in corso in Medio Oriente, caratterizzato dallo scontro tra l’alleanza USA-Israele e l’Iran, ha avuto un impatto profondo sulla finanza globale.

La paralisi logistica dello Stretto di Hormuz è il fulcro delle attuali preoccupazioni di mercato, dato che da lì transita circa il 20% del commercio mondiale di petrolio via mare.

Dopo l’escalation iniziata a fine febbraio 2026, importanti compagnie di navigazione come Maersk e Hapag-Lloyd hanno sospeso le operazioni a causa degli attacchi marittimi, portando il flusso da circa 20 milioni di barili al giorno a quasi zero. La conseguenza immediata è stata un aumento del 53% dei prezzi del greggio, con il Brent salito da 73 a un picco di 126 dollari al barile.

L’impatto di questa interruzione varia tra le economie globali. I Paesi asiatici risultano i più esposti: Cina e Giappone hanno mitigato il rischio grazie alle loro enormi riserve strategiche di petrolio (circa 1,4 miliardi e 350 milioni di barili rispettivamente), sufficienti a sostenere la domanda interna per 150–180 giorni. Al contrario, India e Corea del Sud si trovano in una posizione più fragile, con copertura delle importazioni limitata a 33–60 giorni.

In Occidente emerge una chiara divergenza: l’EuroStoxx 50 è sceso del 12%, riflettendo la vulnerabilità energetica dell’Europa e la decisione della BCE di rinviare i tagli dei tassi a causa dei rischi di stagflazione. L’S&P 500, invece, ha perso meno del 6%, sostenuto dalla produzione domestica statunitense e dal ruolo degli USA come esportatore netto di energia.

Rischio geopolitico e investimenti.

Una gestione efficace del portafoglio durante una crisi geopolitica richiede di evitare l’impulso al “panic selling”, tipico degli investitori retail.

L’attuale contesto è altamente volatile, ma il tradizionale spostamento verso beni rifugio come oro e argento non ha funzionato.

L’oro è crollato dai massimi storici sotto i 4.200 dollari l’oncia, registrando il calo settimanale più marcato degli ultimi 40 anni, mentre l’argento ha perso quasi il 50% dal suo picco delle otto settimane precedenti. Secondo i dati Morningstar, questo “paradosso dello shock petrolifero” è dovuto al fatto che l’inflazione trainata dall’energia rafforza il dollaro USA e spinge al rialzo i rendimenti dei Treasury a 10 anni, riducendo l’attrattiva dei metalli preziosi, che non generano rendimento.

La scelta migliore per un investitore disciplinato è mantenere l’allocazione attuale. Le evidenze storiche dimostrano che cercare di “azzeccare il minimo” durante eventi geopolitici ha basse probabilità di successo. Perdere anche solo pochi dei giorni migliori del mercato, spesso durante forti rialzi successivi ad annunci di negoziati di pace, può compromettere l’intero rendimento annuale.

Il mercato attuale sta prezzando una rapida risoluzione; se il conflitto dovesse proseguire oltre il 6 aprile, ci si aspetta un cambiamento più ampio degli indicatori tecnici. Per ora, i dati supportano una strategia di “pazienza razionale” piuttosto che una reazione emotiva.

In conclusione, l’attuale turbolenza dei mercati dovrebbe essere interpretata come un “elettrocardiogramma” di un mercato sano e reattivo, non come un segnale di declino terminale.

Storicamente, grandi crisi come il crollo finanziario del 2008, la pandemia del 2020 e l’invasione dell’Ucraina nel 2022 sono inizialmente percepite come minacce esistenziali, ma vengono poi superate. Il rapido recupero dei mercati dopo notizie di possibili negoziati dimostra il rischio di vendere troppo presto.

Riteniamo che la solidità strutturale dell’economia globale rimanga intatta e che l’attuale volatilità rappresenti un’opportunità strategica di ingresso per chi dispone di liquidità, a condizione di adottare un approccio graduale e di lungo periodo.

Come suggerisce il leggendario Warren Buffett, il mercato finanziario è uno dei pochi luoghi in cui i consumatori scappano quando i beni sono in saldo; la nostra strategia rimane focalizzata su un accumulo razionale e di lungo termine, piuttosto che sull’euforia speculativa della massa.

* Consulente finanziario. È in possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza con specializzazione in diritto cinese. Dopo aver superato l’esame di abilitazione alla professione forense, ha continuato ad approfondire la propria esperienza nei mercati cinese e ASEAN, lavorando per lo studio legale internazionale Advant NCTM e per l’Agenzia ICE. Attualmente opera nel settore della consulenza finanziaria per privati e imprese. In passato ha gestito il portale analitico “Paesi Emergenti”, finalizzato all’analisi delle opportunità di investimento e di business nei mercati asiatici.

Articolo in mediapartnership con SpecialEurasia.