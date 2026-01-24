Yemen. Attentato contro capo militare delle milizie filo-governative

di Giuseppe Gagliano –

Un attacco che colpisce il cuore dell’apparato filoattentato con autobomba contro un convoglio delle Brigate dei Giganti, avvenuto a nord di Aden e costato la vita a cinque persone, non è soltanto un episodio di violenza nella lunga guerra yemenita. È un segnale politico e militare. Colpire un convoglio che trasportava Hamdi Shukri, figura di rilievo delle milizie filo-governative sostenute dall’Arabia Saudita, significa mettere in discussione la capacità del governo riconosciuto di garantire sicurezza anche nei territori che formalmente controlla. Il fatto che Shukri sia sopravvissuto riduce l’impatto simbolico dell’operazione, ma non ne attenua il valore strategico: il messaggio resta quello di uno Stato vulnerabile e di un campo filo-governativo esposto a infiltrazioni e sabotaggi.

La guerra che non finisce: Houthi, milizie e frammentazione del potere

Dal 2014 lo Yemen è prigioniero di una guerra che ha dissolto l’unità statale e moltiplicato i centri di potere. I ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, continuano a controllare ampie porzioni del Nord e dell’Ovest del Paese. Sul fronte opposto, il governo riconosciuto internazionalmente dipende in larga misura dal sostegno saudita, mentre il Sud resta segnato dalle ambizioni separatiste del Consiglio di transizione meridionale, sponsorizzato in passato dagli Emirati Arabi Uniti. Le Brigate dei Giganti rappresentano uno dei pilastri militari del campo anti-Houthi, soprattutto nelle aree costiere e attorno al porto strategico di Hodeida. Colpirle equivale a colpire uno degli strumenti principali con cui Riad tenta di mantenere un equilibrio militare favorevole.

Dal punto di vista operativo, l’attacco appare come un’azione di interdizione più che di conquista territoriale. Non mira a cambiare il controllo di un’area, ma a erodere la fiducia nella catena di comando, a logorare le milizie e a dimostrare che nessun convoglio è davvero al sicuro. È una forma di guerra asimmetrica che privilegia l’impatto psicologico e politico rispetto ai risultati territoriali. In un contesto di conflitto prolungato, questa strategia contribuisce a prolungare l’instabilità e a impedire qualsiasi consolidamento duraturo dell’ordine.

L’attentato si inserisce in un quadro regionale sempre più complesso. Le tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sul futuro dello Yemen hanno prodotto fratture evidenti. Il recente ritiro delle forze emiratine e il taglio dei finanziamenti a strutture sanitarie vitali hanno alimentato risentimento popolare e rafforzato l’idea che gli aiuti umanitari siano stati usati come leva geopolitica. Riad tenta ora di colmare il vuoto con un pacchetto di ricostruzione da centinaia di milioni di dollari, ma la percezione locale resta segnata dal sospetto: il sostegno esterno è visto come funzionale ad agende straniere più che al benessere degli yemeniti.

La crisi umanitaria resta uno dei fattori più destabilizzanti. Ospedali sottofinanziati, servizi essenziali in affanno e una popolazione stremata dalla guerra costituiscono il terreno ideale per il radicamento di milizie e reti criminali. La riduzione improvvisa degli aiuti emiratini ha mostrato quanto l’economia della sopravvivenza yemenita sia dipendente da decisioni esterne. La promessa saudita di nuovi fondi può tamponare l’emergenza, ma non risolve il nodo strutturale: senza un assetto politico stabile, ogni intervento economico rischia di diventare un palliativo temporaneo.

L’attacco al convoglio delle Brigate dei Giganti conferma che lo Yemen resta un Paese sospeso tra guerra e pace, tra frammentazione interna e competizione regionale. Ogni episodio di violenza non è soltanto un fatto di cronaca, ma un indicatore della difficoltà di ricostruire un’autorità centrale credibile. Finché il conflitto continuerà a essere terreno di confronto tra potenze regionali e milizie locali, lo Yemen resterà una frontiera instabile, dove sicurezza, sviluppo e sovranità rimangono promesse incompiute.