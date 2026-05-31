Yemen. Muore Hadi ma la guerra continua: il Paese resta diviso tra milizie e potenze regionali

di Giuseppe Gagliano –

La morte di Abd Rabbo Mansour Hadi a Riad segna la fine di una stagione politica dello Yemen, ma non modifica gli equilibri di un conflitto che continua a dividere il Paese. Ex presidente riconosciuto dalla comunità internazionale, Hadi è scomparso lontano dalla sua terra, simbolo di una leadership che per anni ha mantenuto la legittimità diplomatica senza riuscire a recuperare il controllo effettivo dello Stato.

Succeduto ad Ali Abdullah Saleh durante la transizione seguita alle rivolte del 2011, Hadi era stato scelto come figura di compromesso per guidare il Paese verso una nuova fase politica. Tuttavia, il processo di transizione non riuscì a consolidare le istituzioni né a risolvere le profonde divisioni interne che attraversavano lo Yemen.

L’avanzata degli Houthi e la conquista di Sana’a nel 2014 segnarono il punto di svolta. Costretto alla fuga prima ad Aden e poi in Arabia Saudita, Hadi divenne il simbolo di uno Stato riconosciuto sul piano internazionale ma sempre più privo di controllo sul territorio. La crisi interna si trasformò rapidamente in una guerra regionale che coinvolse Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti.

L’intervento della coalizione guidata da Riyad nel 2015 aveva l’obiettivo dichiarato di ripristinare il governo legittimo e contenere l’influenza iraniana attraverso gli Houthi. Parallelamente, però, gli Emirati svilupparono una propria rete di alleanze nel Sud del Paese, sostenendo il Consiglio Meridionale di Transizione e rafforzando la propria presenza nei porti e nelle aree strategiche costiere.

Con il passare degli anni, lo Yemen si è progressivamente frammentato. Gli Houthi controllano gran parte del Nord, mentre il governo riconosciuto internazionalmente mantiene il controllo di porzioni del Sud e dell’Est attraverso il Consiglio di Leadership Presidenziale, istituito nel 2022 dopo il trasferimento dei poteri da parte dello stesso Hadi.

Nonostante il cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite abbia ridotto l’intensità degli scontri su larga scala, il conflitto non può essere considerato concluso. Le principali forze in campo mantengono capacità militari significative e nessuno degli attori coinvolti appare in grado di imporre una soluzione definitiva. Lo Yemen resta quindi in una fase di equilibrio precario, sospeso tra tregua e possibile ripresa delle ostilità.

La posta in gioco va oltre la politica interna. Il Paese occupa una posizione strategica lungo il Mar Rosso e il Golfo di Aden, in prossimità dello stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi più importanti per il commercio mondiale. Porti, rotte marittime, risorse energetiche e infrastrutture logistiche continuano ad attirare l’interesse delle principali potenze regionali e internazionali.

Sul piano umanitario, il conflitto ha lasciato un’eredità devastante. Milioni di persone dipendono ancora dagli aiuti internazionali, mentre il sistema sanitario, l’economia e le infrastrutture restano gravemente compromessi dopo anni di guerra.

La scomparsa di Hadi rappresenta quindi soprattutto la fine simbolica della fase iniziata con la transizione del 2011. Quell’esperimento politico, nato per accompagnare lo Yemen verso una stabilizzazione istituzionale, è stato travolto dalla guerra e dalle rivalità regionali.

Oggi il Paese continua a essere diviso tra autorità concorrenti, interessi esterni e fragili equilibri militari. La vera sfida non riguarda più soltanto chi governerà Sana’a, ma se sarà ancora possibile ricostruire uno Stato unitario capace di superare anni di frammentazione e conflitto.