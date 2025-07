Zimbabwe. I raccoglitori di metalli per il riciclo

di Giuseppe De Santis –

Come in molti altri paesi africani, anche in Zimbabwe sono tanti i disperati che vanno nelle discariche in cerca di qualcosa di prezioso. Tuttavia, a differenza di altre realtà, in Zimbabwe c’è chi fa ottimi guadagni cercando tra i rifiuti. Infatti negli ultimi anni in molti vanno nelle discariche in cerca di metalli che poi vendono alle varie acciaierie del paese, riuscendo a guadagnare fino a 5 dollari al giorno, una somma discreta in Zimbabwe che permette loro di mantenere la famiglia e pagare l’affitto.

Alcuni di questi raccoglitori di rottami sono persone che hanno lasciato il lavoro in quanto l’alto tasso di inflazione ha decimato il potere d’acquisto dei loro salari, mentre con questa attività vengono pagati giornalmente invece che mensilmente.

Un aspetto importante di questa attività è che i raccoglitori di metalli svolgono un ruolo molto importante nella tutela dell’ambiente innescando il riciclo dei rottami in un esempio virtuoso di economia circolare.